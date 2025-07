Bị bắt sau 300 km trốn khỏi trại cai nghiện

An GiangNguyễn Bá Lương, 32 tuổi, bỏ trốn gần 300 km khỏi trại cai nghiện ở TP HCM thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 29/7, Lương (quê Hà Tĩnh) bị Công an xã An Thái bắt giữ, bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Bá Lương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông

Trước đó, khuya 25/7, Lương đã phá lam gió phòng cai nghiện, trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy số 4, TP HCM. Anh ta bắt xe khách, xe ôm trốn đến xã Đông Thái (huyện An Biên cũ) vào sáng hôm sau.

Nhận được thông tin phối hợp truy tìm từ Công an TP HCM, kết hợp nguồn tin từ người dân, Công an xã An Thái phát hiện thanh niên lạ mặt có nhiều biểu hiện đáng nghi, nhân dạng khá giống Lương ở một nhà nghỉ. Cảnh sát đã mật phục theo dõi, ập vào kiểm tra hành chính, bắt giữ.

Tuần trước, Công an xã Đông Thái cũng phát hiện Trần Minh Khôi, 19 tuổi - bị truy nã về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Ngọc Tài - Dương Đông