Bị bắt sau 30 năm trốn trại giam

Lâm ĐồngĐang thụ án Cướp tài sản ở TP HCM, Bùi Mạnh Hào bỏ trốn, sống ở nhiều địa phương suốt 30 năm mới bị phát hiện.

Ngày 27/11, bị can Hào, 54 tuổi, ngụ xã Mađaguôi, bị Công an huyện Đạ Huoai phối hợp Trại giam An Phước (Bộ Công an) bắt giữ.

Bùi Mạnh Hào tại cơ quan công an. Ảnh: Hoài Thanh

Theo hồ sơ, năm 1990, Hào bị Công an TP HCM bắt về tội Cướp tài sản. Lúc này, ông ta khai tên Nguyễn Văn Tuấn (tên gọi khác là Lê Viết Dũng).

Ngày 28/3/1994, khi đang chấp hành bản án 5 năm tù tại Trại giam T40, TP HCM, Hào bỏ trốn và bị truy nã với tên Nguyễn Văn Tuấn. Ông ta trốn qua nhiều địa phương, rồi đến huyện Đạ Huoai lập gia đình, sinh sống với tên thật là Bùi Mạnh Hào.

Gần đây, cảnh sát phát hiện Hào có những đặc điểm giống với phạm nhân Nguyễn Văn Tuấn trốn trại 30 năm trước nên điều tra, bắt giữ.

Hoài Thanh - Trường Hà