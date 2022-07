Bị bắt sau 26 năm cướp quặng thiếc trong rừng

Kiên Giang26 năm trước Nguyễn Xuân Linh cùng đồng phạm cầm dao, rựa… đe doạ cướp quặng thiếc của nhóm thợ trong rừng tỉnh Lâm Đồng, rồi bỏ trốn.

Ngày 22/7, Linh, 51 tuổi, được Công an phường An Bình, TP Rạch Giá, bàn giao cho Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Nguyễn Xuân Linh khi bị bắt. Ảnh: Lan Vy

Theo hồ sơ vụ án, năm 1996, Linh cùng một số người làm nghề khai thác quặng thiếc tại các con suối trong rừng tỉnh Lâm Đồng, xảy ra tranh giành địa bàn với nhóm thợ khác. Nhóm Linh cầm dao, rựa... đuổi những người này đi nơi khác rồi cướp quặng thiếc của họ đem bán, bỏ trốn.

Tháng 6/1996, Công an tỉnh Lâm Đồng ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Linh về tội Cướp tài sản công dân.

Hôm qua, trong quá trình rà soát địa bàn, Công an phường An Bình đã phát hiện và bắt giữ Linh khi đang sinh sống tại tiệm tạp hoá trên đường Nguyễn Trung Trực.

Bước đầu Linh khai, sau khi cùng đồng bọn gây án đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam làm ngư phủ, thường xuyên sống trên biển. Vài năm sau, nghĩ vụ án chìm vào quên lãng, ông ta lên bờ, đến TP Rạch Giá làm ăn, lấy vợ và sinh hai con.

Lan Vy