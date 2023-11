Bị bắt sau 24 năm trốn truy nã

Phú YênHoàng Lê Thành, 59 tuổi, bị bắt sau khi lẩn trốn 24 năm ở Ninh Thuận, Bình Thuận về hành vi trộm tài sản trên tàu cá.

Ngày 27/11, Thành, 59 tuổi, bị Công an Phú Yên bắt giữ tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, ngày 15/9/1999, tàu cá biển số Phú Yên của ông Huỳnh Văn Trung, 59 tuổi, neo đậu tại bến thôn Phú Thọ 3, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Tuy Hòa (nay là phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa).

Hoàng Lê Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Phú Yên

Tối cùng ngày, ông Trung phân công Hoàng Lê Thành cùng bốn người khác xuống giữ tàu. Vì muốn trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài, Thành nói những người khác về nhà nghỉ ngơi đến 3h sáng hôm sau đem nước ngọt ra tàu để đi biển, còn Thành một mình coi tàu.

Khuya xuống, Thành một mình nổ máy tàu chạy ra bến tàu ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, rồi tháo lấy máy định vị tầm ngư hải đồ màu 608; máy icom 77 và hộp phối enter; máy cassette... Tổng giá trị tài sản thời điểm đó khoảng 50 triệu đồng.

Thành cho tài sản trộm được vào bao tải rồi nhờ người dân đánh cá trên biển chở vào bờ, riêng máy icom 77 và hộp phối enter thì bỏ riêng trong túi xách của bản thân.

Sau đó, Thành đi ra ga, lên tàu hỏa bỏ trốn vào Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Đến địa phương này, Thành nhờ một người lái xe ôm chở tài sản đã ăn cắp về huyện Ninh Hải, còn bản thân bắt một chiếc xe ôm khác đi cùng.

Tuy nhiên, người xe ôm chở đồ cho Thành đã lấy mất bao tải, bị can chỉ còn một số tài sản là một máy icom 77 và hộp phối enter để trong túi xách riêng. Số đồ này Thành đưa cho một người có tàu đi biển ở tỉnh Ninh Thuận (không xác định được nhân thân, tên tuổi).

Cơ quan điều tra xác định Thành lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam, liên tục thay đổi danh tính và sinh sống nhiều nơi. Người đàn ông này luôn tạo vỏ bọc "hiền lành tử tế", làm quen với nhiều phụ nữ để làm bình phong lẩn trốn.

Ngày 11/10/1999, Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố, truy nã Hoàng Lê Thành về tội Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa theo Điều 132 Bộ luật Hình sự năm 1985. Đến đầu năm 2000, cảnh sát tạm đình chỉ điều tra vụ án với lý do "bị can sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn không biết ở đâu".

Bùi Toàn