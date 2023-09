Bị bắt sau 24 năm trốn truy nã

Quảng BìnhĐàm Xuân Chí, 48 tuổi, sau khi dùng dao chém chết hàng xóm đã lẩn trốn vào Kiên Giang suốt 24 năm, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình.

Ngày 22/9, Chí bị Công an tỉnh Quảng Bình bắt khi đang sinh sống tại Phú Quốc, Kiên Giang, về tội Giết người.

Đàm Xuân Chí tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ, tối 23/7/1999, Chí có mâu thuẫn với người hàng xóm ở xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch, dùng dao chém nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Chí bỏ trốn và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình.

Vụ án gây rúng động dư luận địa phương. Công an tỉnh Quảng Bình sau đó ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Chí.

Hồi đầu tháng 9, Công an tỉnh Quảng bình xác định nghi phạm đang sinh sống và làm lao động tự do tại Phú Quốc, Kiên Giang. Một tổ công tác được cử vào xác minh, truy bắt. Sau 11 ngày lần theo dấu vết, các trinh sát phối hợp Công an Phú Quốc bắt Chí tại xã Cửa Cạn.

Võ Thạnh