Bị bắt sau 2 giờ cướp dây chuyền vàng của cụ bà

Đà NẵngPhan Công Kin, 20 tuổi, vờ mua vé số của cụ bà 83 tuổi rồi bất ngờ giật dây chuyền 5 chỉ vàng bỏ chạy, bị bắt sau 2 giờ gây án.

Ngày 13/7, Kin bị Công an xã Thăng An tạm giữ hình sự, điều tra tội Cướp giật tài sản.

Nghi phạm Phan Công Kin khi bị triệu tập. Ảnh: Công an cung cấp

Trưa hôm qua, Kin tiếp cận cụ bà 83 tuổi bán vé số trên đường liên thôn, giả vờ hỏi mua rồi giật sợi dây chuyền vàng 5 chỉ (trị giá khoảng 18,5 triệu đồng) bỏ chạy.

Nhận trình báo, Công an xã Thăng An đã báo cáo sự việc cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra khu vực IV (Công an TP Đà Nẵng), đồng thời lập tổ công tác truy xét nghi phạm. Hai giờ sau, cảnh sát xác định Kin là nghi can, triệu tập làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Kin thừa nhận do nợ nần nên gây án, đem dây chuyền bán cho tiệm vàng ở xã Thăng Bình được 5,7 triệu đồng.

Ngọc Trường