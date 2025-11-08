Bị bắt nạt, chàng trai Nhật chi hơn 17 tỷ đồng phẫu thuật thẩm mỹ

Từng bị bắt nạt thời thơ ấu, Allen, 33 tuổi, chi hơn 100 triệu yen (hơn 17 tỷ đồng) để "dao kéo", lột xác thành người mà anh tự gọi là "đẹp nhất thế giới".

Trong chương trình "Women Who Can't Be Dummyed Season 2" phát sóng trên kênh Abema của Nhật Bản hôm 31/10, chàng trai này chia sẻ về quá khứ buồn của mình khi trở về quê nhà ở tỉnh Kochi. Anh kể lúc còn nhỏ thường bị bạn bè gọi là "đồng tính" chỉ vì thích "những thứ của con gái". Allen còn bị chế nhạo vì có rãnh cười và tính cách hiền lành. Trong lớp, bạn bè chuyền tay nhau những mẩu giấy ghi đầy lời lăng mạ, phớt lờ bàn của anh khi dọn dẹp, thậm chí dùng compa chọc vào đầu anh.

"Nếu trở thành người đẹp nhất thế giới, tôi sẽ chiến thắng. Những kẻ từng bắt nạt tôi rồi sẽ già đi", Allen chia sẻ trên Oricon News về động lực của mình.

Năm 18 tuổi, sau hai năm trong trại giáo dưỡng vị thành niên vì những hành vi nổi loạn như trộm cắp, Allen bắt đầu hành trình "lột xác". Anh thực hiện các ca phẫu thuật đầu tiên ở mũi, miệng và mắt với chi phí khoảng 15 triệu yen (gần 2,6 tỷ đồng).

Diện mạo của Allen trong cuộc phỏng vấn năm 2024. Ảnh: Model Press

Đến năm 2015, Allen tiết lộ đã trải qua hơn 200 lượt can thiệp thẩm mỹ, từ laser, hút mỡ đến chỉnh sửa hông, chân, lưng nhằm theo đuổi "vẻ đẹp như búp bê". Anh tuyên bố sẽ tiếp tục phẫu thuật đến hết đời, bất chấp rủi ro từ bệnh cao huyết áp và việc phải gây mê toàn thân thường xuyên.

Toàn bộ chi phí thẩm mỹ và sinh hoạt hàng tháng của Allen do 5-6 "người bảo trợ" giàu có, cả nam và nữ, tài trợ từ khi anh 17 tuổi. Đổi lại, anh dành thời gian đi ăn, mua sắm và dự tiệc cùng họ.

Sự xuất hiện của Allen trên mạng xã hội đã thu hút hơn một triệu người theo dõi, đưa anh trở thành một hiện tượng được một bộ phận giới trẻ gọi là "biểu tượng của thời đại". Anh thừa nhận có áp lực phải duy trì hình tượng nhưng cũng biết ơn người hâm mộ và có dự định xuất bản sách.

Câu chuyện của Allen đã tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước lòng dũng cảm thay đổi cuộc đời của anh. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng việc thay đổi ngoại hình để trả đũa chính là sự khuất phục trước giá trị của những kẻ bắt nạt. Một số người bình luận: "Sự tự tin thực sự đến từ trí tuệ và lòng nhân ái, không phải thay đổi bề ngoài".

Allen lúc còn nhỏ. Ảnh: Bunshun

Theo các chuyên gia y tế, việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, thường xuất phát từ chứng mặc cảm ngoại hình (Body Dysmorphic Disorder), mang đến nhiều nguy cơ nghiêm trọng về thể chất và tâm lý. Bệnh nhân có thể đối mặt với các biến chứng từ phẫu thuật lặp đi lặp lại như nhiễm trùng, tổn thương thần kinh vĩnh viễn và các rủi ro liên quan đến gây mê toàn thân, đặc biệt là ở người có bệnh nền.

Về mặt tâm lý, việc theo đuổi một lý tưởng ngoại hình phi thực tế thường không giải quyết được các vấn đề sâu xa mà còn có thể làm trầm trọng thêm tình trạng lo âu và trầm cảm. Bác sĩ khuyến cáo rằng sự can thiệp tâm lý nên được ưu tiên hoặc tiến hành song song để đảm bảo sức khỏe toàn diện cho bệnh nhân. Thay vì chỉ tập trung vào thay đổi ngoại hình, mục tiêu điều trị nên hướng tới việc chấp nhận bản thân và xây dựng sự tự tin từ bên trong.

Bình Minh (Theo Oricon News, SCMP, Model Press)