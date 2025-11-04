Bỉ bất lực trước drone lạ trên căn cứ đặt vũ khí hạt nhân Mỹ

Giới chức Bỉ phát hiện drone lạ bay trên căn cứ Kleine Brogel, nơi lưu trữ vũ khí hạt nhân của Mỹ, song không thể vô hiệu hóa mục tiêu.

Bộ trưởng Quốc phòng Theo Francken ngày 2/11 thông báo quân đội Bỉ đã phát hiện ít nhất 3 thiết bị không người lái (drone) cỡ lớn bay qua căn cứ Kleine Brogel vào cuối tuần trước. "Đây không phải những chuyến bay đơn thuần, mà chúng đang thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu rõ ràng là Kleine Brogel", ông nhận định.

Quan chức Bỉ cho biết một trực thăng và một số xe cảnh sát đã đuổi theo một trong các drone, song mất dấu sau vài km. Ông thừa nhận thiết bị tác chiến điện tử triển khai ở căn cứ cũng không thể vô hiệu hóa những chiếc drone, dường như do khoảng cách quá xa hoặc không dùng đúng tần số vô tuyến.

Chưa rõ bên nào vận hành 3 chiếc drone nói trên.

Một con đường bên trong căn cứ Kleine Brogel tại Peer, Bỉ ngày 2/11. Ảnh: AFP

Kleine Brogel nằm ở đông bắc Bỉ, là một trong số ít căn cứ quân sự tại châu Âu đang lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ. Giới chuyên gia ước tính căn cứ này có 10-44 quả bom hạt nhân B-61, có thể thả từ nhiều loại tiêm kích của NATO.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật là loại đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ, được dùng để đạt được lợi ích chiến thuật cụ thể trên chiến trường, với mục tiêu là sở chỉ huy, căn cứ, điểm tập trung quân của đối phương ở tiền tuyến. Chúng không được dùng để gây tàn phá diện rộng ở sâu trong lãnh thổ đối phương như đầu đạn trên vũ khí chiến lược.

Loạt drone bay qua căn cứ Kleine Brogel giữa lúc các nước thành viên NATO đang trong tình trạng báo động cao sau những vụ máy bay không người lái (UAV) nghi của Nga xâm nhập vùng trời. Chuỗi sự việc này khiến châu Âu phải gấp rút tìm giải pháp hiệu quả về mặt chi phí nhằm đối phó drone, vốn rẻ hơn nhiều so với tên lửa mà NATO thường dùng để bắn hạ mục tiêu bay.

Nguyễn Tiến (Theo AP, AFP, Business Insider)