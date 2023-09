Bị bắt do khai giá thấp khi bán đất

Quảng NamLê Văn Thành, 44 tuổi, bị bắt với cáo buộc bán đất 21 tỷ đồng song kê khai 460 triệu để trốn thuế hơn 500 triệu đồng.

Ông Thành, phường Cẩm Nam, TP Hội An bị khởi tố bị can, tạm giam hai tháng về tội Trốn thuế, theo điều 200 Bộ luật Hình sự, Công an huyện Thăng Bình cho biết, ngày 29/9.

Cảnh sát đọc lệnh bắt ông Lê Văn Thành. Ảnh: Công an Quảng Nam

Nnăm 2019, ông Thành ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng với thửa đất thuộc thôn Duy Hà, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình cho một đôi vợ chồng ở TP HCM. Nhà chức trách cáo buộc số tiền bán đất thực tế 21 tỷ đồng song ông chỉ kê khai bán 460 triệu đồng.

Công an cho rằng ông Thành kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá thực tế để giảm thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ phải nộp. Việc này gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 500 triệu đồng.

