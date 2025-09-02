Bị bạo hành gia đình, mẹ tìm niềm vui ở những buổi ăn chơi

Năm tôi 13 tuổi, mẹ như biến thành con người khác, ăn chơi nhậu nhẹt bê tha, ham chơi mà bỏ quên gia đình.

Chắc hẳn ai trong chúng ta đều phải chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau, thậm chí đánh nhau. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đã trải qua rất nhiều thứ tệ, không chịu nổi nữa. Nhiều lúc tự hỏi, mình đã làm gì sai với cuộc đời, tại sao cuộc đời lại không cho mình hạnh phúc. Từ lúc 7 tuổi, tôi đã phải nghe những lời chửi mắng khi bố mẹ cãi nhau, đánh nhau, ném đồ đạc, rồi tận mắt nhìn thấy bố đánh mẹ.

Năm tôi 13 tuổi, mẹ như biến thành con người khác, ăn chơi nhậu nhẹt bê tha, ham chơi mà bỏ quên gia đình. Vì những buổi ăn chơi quên lối về của mẹ tôi mà khiến gia đình tan nát. Nhiều lúc tôi ức lắm, nói chuyện với mẹ, không muốn nhận mẹ con nữa. Tôi ghét và hận mẹ. Tôi chỉ muốn chia sẻ lên đây để giải tỏa nỗi lòng và sự uất ức của bạn thân. Tôi xin phép gửi ngàn cái ôm đến các bạn có gia đình không hạnh phúc hoặc đang trong hoàn cảnh giống tôi. Mong được các bạn chia sẻ. Chân thành cảm ơn.

An Nhiên