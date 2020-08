Bị ba đối xử bất công dù tôi luôn gửi tiền về

Đọc bài “Cha mẹ không chia tài sản, lại muốn tôi phụng dưỡng” tôi thấy giống hoàn cảnh của mình quá.

Tôi là con trai trưởng trong gia đình có 5 anh chị em. Từ nhỏ, tôi phải bươn chải, làm lụng phụ giúp ba mẹ kiếm tiền lo cho gia đình. Má tôi vỡ nợ, em út mất vì tai nạn, gia đình rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng, tôi phải bỏ công việc yêu thích để đến một nơi xa xôi hẻo lánh làm công việc được trả lương cao, mục đích có tiền gửi về cho má trả nợ, hy vọng má sẽ sống mãi với mình vì bà toàn đòi tự tử sau khi vỡ hụi và số đề.

Sau khi lập gia đình, vợ chồng tôi 3 lần gửi tiền về chuộc căn nhà do ba má cầm cố. Rồi má bỏ tôi đi năm bà 60 tuổi do bệnh tiểu đường. Những tưởng sóng gió sẽ qua sau khi má mất, nào ngờ một năm sau chị gái và em trai tiếp tục gây nợ, mang sổ đỏ đi cầm cố và mất khả năng chi trả. Ba nghĩ đủ cách, muốn vợ chồng tôi gửi tiền về chuộc thêm lần nữa. Do mới mua nhà riêng xong tôi không còn tiền, thế nhưng có khả năng vay ngân hàng nên tính vay để chuộc sổ đỏ ra, lúc này mới biết cha đã lập di chúc chia nhà đất cho các em tôi, còn tôi ba rêu rao rằng: "Nó giàu có vậy còn tính về giành đất với em út". Lúc đó, tôi từ chối chuyền tiền nuôi ba khoảng 3 tháng, vì thế ba đổi ý, nói sẽ cho một nền đủ để cất nhà với điều kiện tôi phải bỏ tiền chuộc sổ đỏ. Nền đất đó ở cuối vườn, muốn đi vào phải xin vợ chồng em út vì ba nói đã lỡ chia mặt tiền hết cho hai em trai tôi, sau này không có đường vào thì bán rẻ cho em út.

Tôi rất buồn vì kể từ khi má mất, tôi là người chuyển tiền về lo cho ba. Ba có bất cứ vấn đề gì cũng gọi tôi xin tiền là có ngay, vậy mà ông đối xử bất công với tôi. Ông cũng nhiều lần đề cập với vợ tôi chuyện giao hết nhà cửa cho các con dâu kia và dọn xuống ở cùng chúng tôi vì tôi là con trai trưởng. Giờ đây, bên nhà ba phức tạp vô cùng khiến lòng tôi chẳng lúc nào yên. Tôi có nên vay tiền chuộc sổ ra để nhận miếng đất của ông cho, xem như đất ông bà không; hay là từ chối nhận luôn?

Thịnh

