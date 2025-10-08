Bí ẩn sau những cánh hồng đỏ ở hiện trường án mạng

MỹThi thể Christina Parcell được tìm thấy với 35 vết đâm, những cánh hoa hồng vương vãi khắp sàn được ví như 'một loại ký hiệu nghệ thuật tàn bạo'.

Ngày 13/10/2021, Bradly Post, 65 tuổi, phát hiện hôn thê Christina Parcell, kỹ thuật viên thú y 41 tuổi, nằm trong vũng máu trên sàn phòng khách nhà cô, tại một khu phố yên tĩnh ở ngoại ô Greenville, South Carolina.

Đến hiện trường sau cuộc gọi 911 từ Bradly, cảnh sát thấy bà mẹ đơn thân đã tử vong với 35 vết đâm. Hiện trường vương vãi những cánh hoa hồng đỏ và có mùi hóa chất nồng nặc.

Hiện trường án mạng tại nhà Christina Parcell. Ảnh: Greenville County Sheriff's Office

Bradly khai Christina đang vướng vào vụ tranh chấp quyền nuôi con gái 9 tuổi với chồng cũ John Mello, 61 tuổi, đang sống ở Italy.

Theo Bradly, cảnh sát nên điều tra John. Tuy nhiên, cuộc điều tra có bước ngoặt bất ngờ khi chính Bradly cũng bị điều tra với lý do hoàn toàn khác.

Ông ta không bị cáo buộc giết người, nhưng các điều tra viên đã có phát hiện đáng lo ngại khi ông ta đồng ý cho cảnh sát kiểm tra điện thoại. Theo hồ sơ tòa án, các thám tử tìm thấy "lượng lớn nội dung khiêu dâm trẻ em" trên thiết bị của Bradly, dẫn đến việc ông ta bị bắt giữ với cáo buộc bóc lột tình dục trẻ vị thành niên và có hành vi tình dục phi pháp với trẻ vị thành niên.

Cảnh sát có bước đột phá trong vụ án mạng khi thu được dữ liệu từ camera an ninh ở cửa nhà hàng xóm đối diện nhà Christina. Video cho thấy một bóng người bước vào nhà cô vào buổi sáng xảy ra án mạng.

Những hình ảnh từ camera an ninh khác quanh khu phố cho thấy một người đàn ông đi vào và rời khỏi khu vực trên chiếc xe đạp màu đen.

Trong khi đó, John phủ nhận mọi liên quan đến vụ giết Christina. Dù John được xác nhận đang ở Italy khi Christina bị hại, cảnh sát vẫn xem xét kỹ lưỡng bạn bè và người quen của ông ta. Họ tin rằng tranh chấp quyền nuôi con gay gắt giữa John và Christina có thể là động cơ dẫn đến án mạng.

Cuộc điều tra đã dẫn cảnh sát đến Michael Manigault, cộng sự phụ trách quản lý một số công việc của John ở Greenville. Dù Michael nhanh chóng được loại khỏi danh sách nghi phạm, anh ta cung cấp thông tin quan trọng khi đề cập đến mối quan hệ thân thiết giữa John và một người đàn ông tên Zachary Hughes.

Zachary là nghệ sĩ piano cổ điển 29 tuổi được đào tạo tại Trường Juilliard ở New York. Anh ta gặp John vào năm 2020, trở thành bạn bè khoảng một năm trước vụ giết người. Zachary chưa từng gặp và không có mối quan hệ nào với nạn nhân.

Sử dụng cơ sở dữ liệu xe cơ giới của tiểu bang, các điều tra viên xác định được một chiếc xe tải Ford màu vàng thuộc sở hữu của Zachary. Sau đó, họ xem xét hình ảnh được ghi lại bởi camera chuyên đọc và chụp ảnh biển số xe trên đường, từ đó phát hiện vào ngày Christina bị sát hại, xe tải của Zachary chở một chiếc xe đạp màu đen trên thùng xe, trùng khớp với chiếc xe đạp được quay gần hiện trường vụ án.

Sau đó, cảnh sát lấy được mẫu ADN từ Zachary, trùng khớp với ADN tìm thấy dưới móng tay của Christina dù anh ta đã cố gắng lau sạch chúng bằng dung môi pha sơn. Zachary bị bắt và bị buộc tội giết người. Anh ta không nhận tội.

Zachary Hughes tại phiên tòa xét xử vào tháng 2/2025. Ảnh: FOX

Tại phiên tòa xét xử vào tháng 2/2025, Zachary khai rằng giết Christina do bị John thuyết phục tin tưởng rằng cô là gái mại dâm, nghiện ma túy và là mối nguy hiểm cho con gái. Điều tra viên cho biết không có bằng chứng nào chứng minh cho những cáo buộc này.

Dù chưa bao giờ gặp Christina, Zachary tin rằng con gái cô không an toàn khi được cô nuôi dưỡng và anh ta cần phải hành động.

"Tôi nhận ra rằng đây là cách duy nhất để cứu một đứa trẻ", Zachary nói.

Trong lời khai, Zachary còn tuyên bố rằng cô bé 9 tuổi đã bị cả Christina và Bradly lạm dụng tình dục. Những cáo buộc này bị thẩm phán nhận định là không liên quan và không được chấp nhận tại phiên xét xử.

Zachary nhiều lần bất chấp phán quyết của tòa, kể với bồi thẩm đoàn về cảm giác nhẹ nhõm sau khi giết Christina. "Tôi biết ngay từ khoảnh khắc đó (cô bé) sẽ được an toàn. (Cô bé) sẽ được an toàn khỏi hành vi lạm dụng tình dục mà mẹ cô bé đã gây ra. Và có bằng chứng cho thấy chính quyền đang che giấu các vị", Zachary nói và quay sang bồi thẩm đoàn.

Thẩm phán lập tức dừng lời khai và phạt Zachary sáu tháng tù vì tội coi thường tòa án.

Nhóm luật sư bào chữa cho Zachary cố gắng lập luận rằng vụ giết người không cấu thành tội giết người vì "Zachary không có ác ý". Bản thân bị cáo tuy thừa nhận giết nạn nhân nhưng nói làm vậy vì "lý do chính đáng".

Trong khi đó, các công tố viên mô tả tội ác này là một vụ giết người máu lạnh được lên kế hoạch cẩn thận, động cơ là để giúp John giành được quyền nuôi con. Lời khai về nguyên nhân gây án của Zachary được cho là xuất phát từ chứng rối loạn nhân cách ái kỷ và cố gắng tô vẽ bản thân thành anh hùng.

Theo công tố viên, Zachary và John đã hợp tác để quấy rối Christina trong nhiều tháng trước khi cô qua đời, như phát tán ảnh khỏa thân của cô qua thư điện tử cho hàng xóm và đồng nghiệp. Bộ đôi đã trao đổi hơn một nghìn tin nhắn, bao gồm tin nhắn vào ngày Christina bị giết.

Zachary khai rằng John đề nghị trả cho anh ta 5.000 USD, sau đó tăng lên 10.000 USD để giết Christina vì lo sợ cho sự an toàn của con gái. Zachary tuyên bố đã từ chối số tiền và chỉ quyết định giết Christina sau khi tin chắc rằng đứa trẻ đang gặp nguy hiểm. Zachary kể rằng John cho anh ta biết vợ cũ ở đâu và khi nào sẽ ở một mình.

Trả lời phỏng vấn về lời đề nghị thuê giết người, John nói: "Chuyện đó chưa bao giờ xảy ra".

Tại tòa, Zachary khai chi tiết kế hoạch giết Christina, bao gồm việc đạp xe đến nhà cô theo lộ trình đã vạch sẵn để tránh camera giao thông và giả làm người giao hoa tặng hoa hồng khi bấm chuông cửa. Zachary cũng mô tả cách đâm chết Christina vì sợ nổ súng sẽ gây ra quá nhiều tiếng động.

Theo bên công tố, những cánh hoa hồng rải rác trên sàn nhà nơi tìm thấy thi thể nạn nhân đóng vai trò quan trọng trong âm mưu giết người của Zachary. Anh ta dùng hoa như một mưu mẹo để dụ Christina ra mở cửa.

Công tố viên cho biết Zachary để lại những cánh hoa tại hiện trường như "một loại ký hiệu nghệ thuật tàn bạo" và đặt một túi cocaine để giúp John giành được quyền nuôi con.

Ảnh chụp bằng chứng được đệ trình trước tòa. Ảnh: FOX

Bồi thẩm đoàn mất chưa đầy ba giờ nghị án để đưa ra phán quyết có tội. Zachary bị tuyên án tù chung thân. Một ngày trước khi tuyên án, cảnh sát đã bắt giữ John, buộc tội đồng lõa và xúi giục phạm tội liên quan đến cái chết của Christina.

Zachary cho biết dự định kháng cáo. Trong khi đó, cả John và Bradly không nhận tội, đang bị giam giữ chờ xét xử.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với ABC News, bồi thẩm viên David Collins cho biết Zachary "có rất nhiều cách để cứu một đứa trẻ nếu anh ta cảm thấy cô bé gặp nguy hiểm" mà không khiến Christina phải chết.

"Anh ta cố gắng đóng vai Chúa, thẩm phán, người thi hành án. Đó là luật của anh ta chứ không phải của bất kỳ ai khác. Anh ta tự nắm luật pháp trong tay, không cho ai cơ hội giải thích. Không hề có chút hối hận nào", Collins nói.

