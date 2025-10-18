Bí ẩn phía sau 'Tam giác quỷ' Bermuda

Tam giác Bermuda nổi tiếng với những vụ mất tích không dấu vết của tàu thuyền và máy bay là vùng biển nguy hiểm có nhiều rãnh sâu, dòng hải lưu mạnh và biển động.

5 máy bay gặp nạn trong Chuyến bay số 19 của Hải quân Mỹ. Ảnh: USNI

Theo National Geographic, Tam giác Bermuda là vùng biển giáp Miami, Bermuda và Puerto Rico, nơi nhiều tàu và máy bay biến mất không dấu vết trong thế kỷ qua. Nhà thám hiểm và hàng hải Christopher Columbus từng ghi chép về chỉ số la bàn kỳ lạ ở khu vực này trong nhật ký. Tháng 3/1918, tàu hải quân Mỹ USS Cyclops biến mất bí ẩn tại đây. Nhưng mãi đến tháng 8/1964, nhà văn Vincent Gaddis mới đặt ra thuật ngữ Tam giác Bermuda trong một bài viết trên tạp chí Argosy về Chuyến bay số 19 của Hải quân Mỹ.

Huyền thoại về Tam giác Bermuda gắn liền với Chuyến bay số 19 diễn ra ngày 5/12/1945. Lúc 14h10 hôm đó, 5 máy bay ném ngư lôi TBM Avenger chở 14 người cất cánh trong nhiệm vụ huấn luyện định kỳ từ căn cứ không quân - hải quân Mỹ ở Fort Lauderdale, Florida. Dưới sự chỉ huy của Trung úy Charles Taylor, nhiệm vụ của chúng là bay theo lộ trình tam giác ba chặng với vài lần thực hành ném bom phía trên bãi cạn Hen and Chickens. Taylor bị lạc đường ngay sau khi hoàn thành ném bom.

Các phi công bay trên biển vào năm 1945 phải dựa vào la bàn và ước tính họ đã bay bao lâu theo một hướng cụ thể ở tốc độ nào. Cả hai la bàn trên máy bay của Taylor dường như đều bị hỏng và ghi âm liên lạc trong chuyến bay cho thấy ông không đeo đồng hồ. Không có điểm mốc nào giữa đại dương, các máy bay bay theo một hướng rồi đổi hướng khác khi trời tối dần.

Taylor lên kế hoạch ngay khi mức nhiên liệu của máy bay đầu tiên giảm xuống dưới 38 lít, cả 5 máy bay phải hạ cánh xuống biển. Avenger là máy bay cực kỳ chắc chắn với biệt danh "Chim sắt" và nặng hơn 4.535 kg ở trạng thái không tải. Khi hạ cánh, phương tiện sẽ rơi xuống nhanh và mạnh.

Khả năng sống sót khi hạ cánh trong điều kiện biển động là rất mong manh và không có cơ hội tồn tại qua đêm trong nước lạnh, mảnh vỡ có thể chìm nhanh xuống đáy biển. Nhà chức trách Mỹ mở cuộc tìm kiếm quy mô lớn trên đất liền và biển nhưng không tìm thấy thi thể hay mảnh vỡ nào.

Ngoài ra, một trong những máy bay cứu hộ cũng biến mất cùng 13 thành viên phi hành đoàn. Máy bay PBM Mariner của họ được gọi là "bồn chứa xăng bay" do chỉ cần một tia lửa nhỏ hoặc que diêm cháy cũng đủ gây ra vụ nổ. Một chiếc tàu trong khu vực báo cáo trông thấy cầu lửa lớn và vệt dầu vào thời gian và địa điểm chiếc máy bay có thể ở đó. Trong báo cáo cuối cùng của Hải quân, sự biến mất của Chuyến bay số 19 được quy cho lỗi của phi công và kết luận đổi thành "nguyên nhân hoặc lý do không rõ" sau khi vấp phải sự phản đối của gia đình Taylor.

Khu vực Tam giác Bermuda có một số đặc điểm kỳ lạ. Đây là một trong hai nơi trên Trái Đất (cùng với Biển Quỷ ngoài khơi bờ biển phía đông Nhật Bản) có cực bắc thực và cực bắc từ trùng nhau, có thể khiến chỉ số la bàn trở nên không chính xác. Vùng biển này cũng tập trung một số rãnh dưới nước sâu nhất thế giới và xác tàu đắm có thể nằm dưới nấm mộ nước cách mặt biển hàng kilomet.

Phần lớn đáy biển ở Tam giác Bermuda có độ sâu khoảng 5.791 m. Gần mũi phía nam của tam giác, rãnh Puerto Rico có điểm sâu tới 8.229 m dưới mực nước biển. Các bãi cạn và rạn san hô nguy hiểm phân bố rải rác dọc thềm lục địa. Dòng hải lưu mạnh phía trên các rạn san hô liên tục tạo ra những mối đe dọa cho việc định hướng.

Theo Dave Feit, trưởng chi nhánh dự báo hàng hải của Trung tâm Dự báo Đại dương thuộc Cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA), vấn đề lớn nhất trong khu vực Tam giác Bermuda thường là bão. Tuy nhiên, Feit chỉ ra dòng hải lưu Gulf Stream chạy dọc rìa phía tây tam giác có thể là một yếu tố gây nguy hiểm. Gulf Stream giống một con sông rộng 64-80 km lưu thông giữa Bắc Đại Tây Dương với dòng nước ấm và tốc độ 3,7-7,4 km/h, có thể tạo ra mô hình thời tiết riêng.

"Nếu chiều cao sóng là 2,4 m bên ngoài Gulf Stream, chúng có thể cao gấp hai, thậm chí ba lần trong đó. Các thủy thủ đôi khi nhận biết Gulf Stream bằng những đám mây và giông bão ở phía trên", Feit cho biết. Lực lượng Tuần duyên cũng nhấn mạnh các cơn bão không thể đoán trước ở vùng Caribe - Đại Tây Dương có thể tạo ra vòi rồng nguy hiểm cho phi công và thủy thủ.

Giới nghiên cứu vẫn chưa thể kết luận chính xác những vụ mất tích ở Tam giác Bermuda là do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, lỗi của con người, thiết kế kém hay chỉ đơn giản do xui xẻo. Trung úy A. L. Russell của Lực lượng Tuần duyên Mỹ viết: "Theo kinh nghiệm của chúng tôi, lực lượng tự nhiên kết hợp và sự khó lường của con người vượt xa các câu chuyện khoa học viễn tưởng gấp nhiều lần".

An Khang (Theo National Geographic, USNI, Britannica)