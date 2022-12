Bí ẩn hiện tượng người tự bốc cháy

Hiện tượng người tự cháy như ngọn đuốc sống có thể xảy ra do hiệu ứng sợi bấc với nhiên liệu cháy là mỡ trong cơ thể.

Hiện tượng người tự cháy tương đối hiếm gặp. Ảnh: Ancient Origins

Tháng 12/2010, một người đàn ông 76 tuổi chết cháy trong phòng khách ở Ireland. Gần một năm sau, nhân viên điều tra kết luận ông chết do hiện tượng kỳ lạ mang tên tự cháy ở người (spontaneous human combustion). Hiện tượng này khiến cơ thể đột nhiên bốc cháy mà không có nguồn kích hỏa bên ngoài.

Theo Roger Byard, nhà nghiên cứu bệnh học ở Đại học Adelaide, cho biết khi tới hiện trường, nhân viên điều tra thường phát hiện tay và chân nạn nhân vẫn nguyên vẹn trong khi đầu và thân cháy thành tro. Đồ đạc gần đó thường bị hư hỏng rất ít. Nhưng nếu tự cháy là một hiện tượng thực tế, tại sao nó không xảy ra thường xuyên hơn. Chỉ có khoảng 200 báo cáo về hiện tượng như vậy trong 300 năm qua.

Vào thế kỷ 17, một chuyên gia giải phẫu học Đan Mạch mô tả hiện tượng người tự cháy đầu tiên. Ở Italy vào cuối thế kỷ 14, một hiệp sĩ tên Polonus Vorstius uống rượu vào ban đêm trước khi bốc cháy. Hiện tượng thường được quy cho nguyên nhân như uống quá nhiều rượu, béo phì hoặc đầy hơi hay thậm chí do Chúa. Nhưng Byard nhấn mạnh những giả thuyết này không có tính khoa học.

Cách giải thích khoa học nhất cho hiện tượng tự cháy ở người là hiệu ứng sợi bấc, trong đó con người có thể đóng vai trò như ngọn nến. Năm 1998, trong một chương trình trên kênh BBC, các nhà khoa học ở Anh mô phỏng điều kiện tương tự với xác một con lợn. Họ quấn xác lợn trong chăn rồi châm lửa. Kết quả chân lợn còn sót lại giống như nhiều trường hợp người tự cháy.

Theo giả thuyết sợi bấc, chất béo đóng vai trò như nguồn nhiên liệu và cơ thể người cháy do chất béo ở bên trong sau khi bắt lửa. Đồng thời, chăn và quần áo giống như sợi bấc của cây nến. "Bạn có thể hình dung mọi người quấn chăn uống rượu và làm đổ rượu. Họ làm rơi một điếu thuốc vào vũng rượu, sau đó bắt lửa và cháy rất chậm. Chúng ta biết chất béo có thể cháy ở nhiệt độ rất thấp. Do tay và chân chứa ít chất béo hơn, những bộ phận này không cung cấp đủ nhiên liệu để ngọn lửa thiêu rụi. Cơ chế ẩn sau hiện tượng người tự cháy đơn giản hơn nhiều so với lời đồn", Byard giải thích.

An Khang (Theo Yahoo)