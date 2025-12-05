Bí ẩn di truyền của cặp vợ chồng Trung Quốc sinh con 'búp bê lai'

Cặp vợ chồng người Hán ở Giang Tô bất ngờ khi sinh con gái có tóc vàng, mắt xanh, kết quả của hiện tượng di truyền cách thế hệ từ cụ cố người Nga.

Câu chuyện về bé gái sở hữu ngoại hình "búp bê lai" dù bố mẹ thuần Á đang thu hút hơn 110 triệu lượt quan tâm trên mạng xã hội Weibo, theo Sing Tao Headlines ngày 5/12.

Người bố Trung Quốc và cô con gái lai. Ảnh: Weibo

Người cha cho biết khi con gái tròn một tuổi, sự khác biệt quá lớn về ngoại hình so với gia đình từng khiến anh nghi ngờ bệnh viện trao nhầm con. Ba thế hệ gần nhất của dòng họ đều mang đặc điểm điển hình của người Đông Á là tóc đen, mắt đen, da vàng. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ADN khẳng định đứa trẻ là con ruột của vợ chồng anh.

Truy tìm nguồn gốc phả hệ, người cha phát hiện cụ cố của bé là người Slavơ (Nga). Trải qua nhiều đời chỉ sinh con trai và mang đặc điểm của người Hán, đến thế hệ này, bộ gene lặn từ người cụ cố mới bất ngờ trỗi dậy ở chắt gái. Theo các chuyên gia, bé gái mang khoảng 1/16 dòng máu Slavơ.

Tờ Yangcheng Evening News cho biết hiện tượng trên được gọi là Di truyền Cách thế hệ (Intergenerational Inheritance). Theo các nhà di truyền học, tóc đen và mắt đen là gene trội, dễ biểu hiện ra bên ngoài, trong khi tóc vàng, mắt xanh thuộc nhóm gene lặn, thường bị lấn át. Dù quy luật gene lặn là nền tảng cơ bản của di truyền học, việc một đặc điểm ngoại hình đối lập tái xuất hiện sau nhiều thế hệ là trường hợp hiếm gặp, đòi hỏi sự tái tổ hợp gene với xác suất rất thấp.

Sự việc được ví như trò tung đồng xu may rủi. Trong khi các thế hệ trước đều ra mặt ngửa (gene trội), sự kết hợp gene của cô bé ngẫu nhiên rơi vào mặt sấp (gene lặn). Điều này minh chứng cho sự phức tạp và tính ngẫu nhiên trong quá trình di truyền, nơi các đặc điểm có thể "ẩn mình" suốt thời gian dài trước khi hội tụ đủ điều kiện để tái xuất.

Bé gái có mái tóc vàng, đôi mắt xanh nhờ được di truyền từ tổ tiên của mình là người Nga. Ảnh: Weibo

Bình Minh (Theo Today, Sing Tao Headlines, Ctwant)