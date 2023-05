Bị 5 người sát hại khi đang chờ bạn gái

TP HCMSau chầu nhậu, anh Quốc, 26 tuổi, đợi đón bạn gái trước quán thì bị 5 người đàn ông đi xe máy xộc đến, đâm tử vong.

Rạng sáng 7/5, anh Quốc dừng xe trước quán nhậu trên đường Võ Chí Công, phường Bình Trung Đông, TP Thủ Đức, chờ bạn gái. Bất ngờ 5 thanh niên đi xe máy áp sát, đánh anh Quốc; dùng hung khí đâm vào bụng. Nhóm hung thủ rồ ga phóng khỏi hiện trường ngay sau đó.

Anh Quốc bỏ chạy một đoạn thì gục xuống đường, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường nạn nhân bị sát hại. Ảnh: Nhật Vy

Nhận tin báo, Công an TP HCM phối hợp TP Thủ Đức trích xuất hàng loạt camera an ninh, làm việc với nhiều người, truy bắt nhóm nghi can. Một số nhân chứng cho biết những người này trước đó cùng nhậu chung quán với nạn nhân, ngồi khác bàn.

"Có thể hai bên đã xảy ra mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu", một cán bộ điều tra cho biết. Hiện, cảnh sát đã bắt được 4 người nhưng chưa cung cấp danh tính.

Nhật Vy

*Tên nạn nhân được thay đổi.