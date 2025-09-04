BHYT trả gần một tỷ đồng cho học sinh ung thư máu

Một học sinh ở Hà Nội mắc bệnh bạch cầu dạng nguyên bào, kèm biến chứng võng mạc, viêm phổi, được quỹ BHYT chi trả hơn 967 triệu đồng.

Đây là một trong 20 học sinh, sinh viên được quỹ BHYT trả chi phí khám chữa bệnh từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm 2025, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Các ca bệnh nghiêm trọng khác cũng nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ quỹ bảo hiểm. Như một bệnh nhân tại TP HCM bị nhiễm trùng đường hô hấp và bạch cầu tủy được thanh toán hơn 473 triệu đồng. Tương tự, một người ở Nam Định mắc u lympho, hội chứng động kinh và bệnh bạch cầu tủy nhận được hỗ trợ vượt 452 triệu đồng.

Thẻ BHYT ngày càng khẳng định vai trò như "phao cứu sinh" đối với những người mắc bệnh hiểm nghèo cần thời gian điều trị kéo dài, theo các chuyên gia y tế. Nhiều học sinh không may gặp phải các bệnh nguy hiểm như nhiễm trùng huyết, suy tim, suy hô hấp đều được quỹ bảo hiểm đảm bảo chi phí trong suốt quá trình chữa trị.

Diện bao phủ BHYT học sinh, sinh viên có xu hướng tăng dần. Thống kê cho thấy năm học 2024 - 2025, cả nước có hơn 20,8 triệu học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 98,4%, tăng gần 1% so với năm học trước. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, quỹ BHYT đã chi trả hơn 2.075 tỷ đồng cho 4,3 triệu lượt học sinh, sinh viên khám chữa bệnh, tăng lần lượt 17% và 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 188/2025, trong đó quy định mức đóng BHYT mới cho nhóm này. Theo đó, học sinh, sinh viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT. Nhờ đó, mỗi học sinh, sinh viên chỉ phải đóng tối đa khoảng 631.800 đồng/năm, tiết kiệm thêm 252.720 đồng/năm so với năm học trước.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, khoảng 20,5 triệu học sinh, sinh viên thuộc diện tham gia BHYT (chưa tính con em bộ đội, công an được cấp thẻ miễn phí), có nghĩa gần như toàn bộ nhóm này sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ một nửa mức đóng trong năm học mới.

Thẻ BHYT điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID. Ảnh: Hồng Chiêu

Hết năm 2024, hơn 95,52 triệu người Việt tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 94,2% dân số. Năm ngoái, cả nước có 186,2 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú, số tiền đề nghị thanh toán gần 143.000 tỷ đồng (tăng 18.685 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023). Đến cuối năm 2024, Quỹ Bảo hiểm y tế kết dư 47.600 tỷ đồng.

Lê Nga