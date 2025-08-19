Bhutan mong muốn học hỏi mô hình quản trị đất nước của Việt Nam

Quốc vương Bhutan hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, bày tỏ mong muốn học hỏi mô hình quản trị đất nước và kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.

Trong cuộc hội đàm với Quốc vương Bhutan tại Phủ Chủ tịch hôm nay, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ quốc gia Bhutan đến Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, mở ra trang mới cho quan hệ hai nước, diễn ra đúng dịp Việt Nam kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, theo Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước đánh giá cao mô hình phát triển độc đáo của Bhutan, lấy Chỉ số Hạnh phúc Quốc gia Tổng thể làm thước đo, trong đó con người, thiên nhiên, văn hóa và hạnh phúc nhân dân cùng được đề cao một cách cân bằng, hài hòa, đặt con người ở trung tâm của sự phát triển, coi trọng bản sắc văn hóa và gìn giữ môi trường sống.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan trước cuộc hội đàm ngày 19/8. Ảnh: Giang Huy

Quốc vương Bhutan cho biết nhân dân Bhutan kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngưỡng mộ những thành tựu to lớn của Việt Nam trong suốt 80 năm đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước.

Quốc vương bày tỏ mong muốn nghiên cứu, học hỏi mô hình quản trị đất nước và kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam. Ông khẳng định Bhutan coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và mong muốn cùng Việt Nam tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và tiềm năng, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Hai lãnh đạo nhất trí không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, các cấp thường xuyên hơn, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác nhằm tạo khuôn khổ thuận lợi triển khai các dự án, hoạt động cụ thể.

Chủ tịch nước Lương cường và Quốc vương Bhutan khuyến khích các cơ quan, bộ ngành và doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác, tạo thuận lợi mở cửa cho hàng hóa thế mạnh của nước này tiếp cận thị trường nước kia, hướng tới đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại tăng nhiều lần trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí cần mở rộng hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng, khuyến khích các hãng hàng không sớm xem xét mở đường bay thẳng nhằm thúc đẩy trao đổi văn hóa, tôn giáo, du lịch và giao lưu nhân dân, chia sẻ kinh nghiệm trong tôn vinh di sản văn hóa truyền thống của mỗi nước, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới hướng tới phát triển bền vững.

Hai nước chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt trong vấn đề về phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ hòa bình, nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và khu vực, nhất là tại Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết cũng như trong các vấn đề cùng quan tâm.

Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh Bhutan mở rộng quan hệ, hợp tác thực chất và sẵn sàng tạo điều kiện để tăng cường kết nối với các nước Đông Nam Á và ASEAN.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan hội đàm ngày 19/8. Ảnh: Giang Huy

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan đã chứng kiến lễ ký hai văn kiện hợp tác, gồm văn kiện khung hợp tác giữa hai chính phủ và văn kiện hợp các lĩnh vực hàng không.

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước đến Việt Nam ngày 18-22/8 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân.

Việt Nam và Bhutan có quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường trao đổi điện nhân các dịp. Kim ngạch thương mại song phương ở mức xấp xỉ 20.000 USD mỗi năm. Hai nước có tiềm năng về du lịch, nhất là du lịch Phật giáo, tâm linh.

Về giao lưu văn hóa - du lịch, ngày càng có nhiều khách du lịch Việt Nam quan tâm đến Bhutan, điểm đến nổi bật với hình ảnh "vương quốc hạnh phúc", thiên nhiên sạch và trải nghiệm thiền định.

Hai nước cũng đang hướng tới hợp tác trong các lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt Phật giáo, giáo dục và trao đổi nhân lực. Cộng đồng người Việt tại Bhutan còn khiêm tốn, khoảng 10 người, trong đó có ba phụ nữ lấy chồng Bhutan.

Huyền Lê