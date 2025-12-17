Bhutan đầu tư 10.000 Bitcoin cho 'Thành phố Chánh niệm'

Bhutan tuyên bố đầu tư số Bitcoin trị giá 1 tỷ USD để phát triển đặc khu kinh tế gần biên giới với Ấn Độ có tên "Thành phố Chánh niệm Gelephu".

Trong lễ quốc khánh ngày 17/12, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck tuyên bố phân bổ số tiền lớn để đầu tư vào Thành phố Chánh niệm Gelephu (GMC), nơi được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm kinh tế cho quốc gia nằm trên dãy Himalaya này.

"Tôi phải đảm bảo rằng mỗi người dân Bhutan đều là người bảo vệ, là cổ đông và là người thụ hưởng của GMC", Quốc vương Bhutan nói. "Để hỗ trợ chính sách này, hôm nay tôi tuyên bố phân bổ 10.000 BTC (Bitcoin), trị giá xấp xỉ 1 tỷ USD, vào GMC. Đây là cam kết dành cho nhân dân, thanh niên và đất nước Bhutan".

Sáng kiến này sẽ hỗ trợ tạo việc làm, phát triển kinh tế và tăng cường khả năng phục hồi quốc gia, đồng thời cho phép người dân Bhutan từ mọi vùng miền cùng chia sẻ thành công của GMC thông qua chính sách đất đai mới, coi họ như những cổ đông trong dự án.

Quốc vương Bhutan thị sát tu viện mới xây dựng ở Thành phố Chánh niệm Gelephu ngày 4/12. Ảnh: Facebook/Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

Bhutan, quốc gia có đa số dân theo đạo Phật, vị trí địa lý nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, năm 2023 công bố kế hoạch phát triển GMC, đặc khu kinh tế nằm gần biên giới Ấn Độ. Theo Quốc vương Bhutan, đây sẽ là nơi đặt các doanh nghiệp đề cao đạo đức, trách nhiệm và phát triển bền vững, truyền cảm hứng từ di sản tâm linh Phật giáo.

Jigdrel Singay, thành viên hội đồng quản trị tại GMC, cho biết Bhutan không có kế hoạch bán Bitcoin mà đang bảo toàn vốn để chờ đợi tăng giá trong tương lai. Phương án sử dụng 10.000 BTC đang được cân nhắc, trong đó có thế chấp lượng BTC dự trữ và các phương án quản trị rủi ro về lãi suất và giá trị tài sản.

Bhutan, quốc gia có mức phát thải carbon âm, tích cực thúc đẩy các dự án thủy điện trong những năm gần đây và tăng doanh thu nhờ xuất khẩu điện sang quốc gia khát năng lượng là Ấn Độ. Đồng thời, họ tận dụng nguồn điện giá rẻ này để khai thác tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin.

Theo Ngân hàng Thế giới, GDP bình quân đầu người của Bhutan vào khoảng 3.718 USD. Công ty quốc doanh Druk Holding&Investments (DHI) đã đầu tư 539 triệu USD, tương đương 1/5 tổng sản phẩm quốc nội, để khai thác tiền điện tử trong giai đoạn 2021-2022. Tuy nhiên, Bhutan không công bố chính xác số lượng tiền điện tử đang sở hữu.

Hồng Hạnh (Theo AFP, Decrypt)