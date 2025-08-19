Bhutan coi Việt Nam là đối tác ưu tiên ở Đông Nam Á

Quốc vương Bhutan cho biết nước này coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu ở Đông Nam Á và mong muốn tăng cường hợp tác song phương nhiều mặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm chiều 19/8 tiếp Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu tại trụ sở Trung ương Đảng. Ông hoan nghênh mô hình phát triển của Bhutan với việc đề cao bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản văn hóa và hạnh phúc cho người dân, là một trong những "quốc gia hạnh phúc nhất thế giới". Tổng Bí thư đánh giá đây là tầm nhìn phát triển rất chiến lược và sáng suốt.

Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck nhấn mạnh Bhutan coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck trong buổi tiếp ngày 19/8. Ảnh: Giang Huy

Hai bên nhấn mạnh tình hữu nghị, những điểm đồng trong văn hóa và triết lý phát triển là nền tảng quan trọng để hai bên khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước và thúc đẩy hợp tác sâu rộng.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Bhutan, đánh giá cao triết lý "Hạnh phúc Quốc gia Tổng thể" mà Bhutan kiên định thực hiện, cho đây là một tiêu chí truyền cảm hứng cho cộng đồng quốc tế trong việc hướng tới phát triển hài hòa, bao trùm và bền vững.

Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc thường xuyên hơn, xem xét thiết lập các cơ chế hợp tác song phương, tiếp tục rà soát, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác, đồng thời nhấn mạnh cần đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế thông qua thúc đẩy đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư tạo điều kiện cho hàng hóa hai nước tiếp cận thị trường của nhau.

Việt Nam sẵn sàng xuất khẩu các mặt hàng Bhutan có nhu cầu và Việt Nam có thế mạnh như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, sản phẩm điện tử và linh kiện và nhập khẩu các mặt hàng của Bhutan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Bhutan trong buổi hội kiến ngày 19/8. Ảnh: Giang Huy

Thủ tướng đề nghị hai bên xem xét mở rộng hợp tác an ninh, chống tội phạm mạng, thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng như du lịch tâm linh, nông nghiệp hữu cơ, chất lượng cao, y học cổ truyền, sớm thiết lập đường bay thẳng để thúc đẩy trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân.

Quốc vương chia sẻ triết lý và tầm nhìn của các lãnh đạo Bhutan trong phát triển đất nước. Ông khẳng định là một nước nhỏ, Bhutan đã đưa ra chiến lược phát triển riêng của mình, xây dựng đất nước với mục tiêu đem lại hạnh phúc, thịnh vượng cho nhân dân, bảo vệ môi trường trong lành, duy trì vị thế độc lập trong khu vực và thế giới. Bhutan coi Việt Nam là đối tác tin cậy và quan trọng ở khu vực, cam kết thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới.

Hai lãnh đạo đánh giá hợp tác hai nước còn nhiều tiềm năng, dư địa, trên cơ sở đó, nhất trí khai thác hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, sớm đưa quan hệ lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Quốc vương Bhutan trong buổi hội kiến ngày 19/8. Ảnh: Giang Huy

Cũng trong ngày 19/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Bhutan, nhấn mạnh rằng Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác với Bhutan trong các ngành như logistics, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao.

Việt Nam sẽ khuyến khích các doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khuôn khổ pháp luật và chính sách của mỗi nước, tăng cường kết nối nhằm nâng cao kim ngạch thương mại song phương. Quốc hội Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý và chính sách để hỗ trợ các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Bhutan tại Việt Nam.

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu đang trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam ngày 18-22/8 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân. Đây là chuyến thăm cấp nguyên thủ quốc gia đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nguyễn Tiến