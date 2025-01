'Beyoncé xứ Hàn' tung ảnh cưới

Ailee tên thật Lee Ye Jin, sinh ngày 30/5/1989, là người Mỹ gốc Hàn Quốc, gia nhập K-Pop năm 2012. Nhờ chất giọng nội lực, giàu cảm xúc và tư duy âm nhạc thông minh, cô được giới chuyên môn lẫn khán giả ví là "Beyoncé xứ Hàn". Các ca khúc khẳng định tên tuổi Ailee gồm U&I, Heaven, I will go to you like rhe first snow (nhạc nền phim Goblin), Goodbye my love, Lovin, Don't touch me, Just look for you (Start-up) hay When we were in love, I'll show you, Evening Sky.

Choi Si Hoon thua vị hôn thê ba tuổi, từng là diễn viên, người mẫu nhưng sự nghiệp không nổi bật. Hiện anh tập trung kinh doanh.