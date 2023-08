Beyoncé chi tiền cho các chuyến tàu muộn đưa fan về nhà

MarylandBeyoncé chi 100.000 USD (hơn 2,37 tỷ đồng) để kéo dài giờ chạy của tàu điện ngầm, giúp fan về nhà sau khi dự concert "Renaissance".

Theo DailyMail, buổi biểu diễn trong tour Renaissance của Beyoncé tại sân vận động FedExField phải dời lại gần hai giờ do thời tiết khắc nghiệt, hôm 6/8.

Do bắt đầu muộn, êkíp của Beyoncé đã phối hợp với Cơ quan Giao thông Khu vực đô thị Washington (WMATA) để kéo dài thời gian phục vụ thêm một giờ, giúp người hâm mộ có thể về nhà sau buổi biểu diễn.

Theo đó, sau khi kết thúc chương trình, WMATA đã mở cửa một lối vào ở nhà ga Đại lộ Morgan - gần địa điểm tổ chức show diễn nhất - và các lối ra của 98 nhà ga khác. Cơ quan này dời lại giờ khởi hành ở ga Đại lộ Morgan Boulevard vào lúc 1h04 hôm sau, thay vì 23h34 đêm trước đó.

Beyoncé trong một buổi diễn ở Detroit (bang Michigan) thuộc tour "Renaissance". Ảnh: Instagram Beyoncé

Show ở Maryland đánh dấu điểm dừng chân thứ 10 ở Mỹ của tour diễn vòng quanh thế giới. Hiện giọng ca 42 tuổi đang chuẩn bị cho concert tại North Carolina (ngày 9/8).

Renaissance World Tour là chuyến lưu diễn thứ chín của giọng ca người Mỹ, nhằm quảng bá album phòng thu thứ bảy Renaissance (2022). Show nhạc bắt đầu hồi tháng 5 ở Stockholm (Thụy Điển) và dự kiến kết thúc vào tháng 10 năm nay ở thành phố Kansas (Missouri, Mỹ). Đây là chuyến lưu diễn solo đầu tiên của Beyoncé kể từ The Formation World Tour (2016).

Chương trình nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình, đa số ấn tượng với cách tổ chức show, giọng ca và trang phục biểu diễn của nghệ sĩ.

Cây bút Malcolm Jack của Guardian nhận xét tour là "show nhạc pop vĩ đại nhất Trái Đất". Neil McCormick, trưởng ban phê bình âm nhạc của Telegraph viết: "Chúng tôi đã xem rất nhiều màn trình diễn hiện đại và xa hoa, nhưng đây là một thứ khác: một siêu câu lạc bộ quy mô, vũ trường sôi động nhất". Rolling Stone mô tả Renaissance World Tour là "buổi biểu diễn chỉ có một lần trong đời", ca ngợi giọng hát của Beyoncé và sự tương tác của nghệ sĩ với khán giả.

Trang Vogue nhận định cách Beyoncé sử dụng thời trang "như một phương tiện để kết nối với nền văn hóa và người hâm mộ". Giọng ca Halo đã hợp tác với các thương hiệu như Alexander McQueen, Loewe và Tiffany & Co. để thiết kế trang phục riêng cho show diễn.

Theo báo cáo của Billboard, chín show đầu tiên trong chặng châu Âu thu về 154,4 triệu USD, một triệu vé cho 21 buổi đã được bán ra. Tạp chí Forbes cho rằng ca sĩ có thể kiếm được 2,1 tỷ USD từ tour diễn. Cùng Eras Tour của Taylor Swift, Renaissance World Tour được dự đoán sẽ xuất hiện trong danh sách các concert có doanh thu cao nhất mọi thời.

Tour Renaissance của Beyoncé Những khoảnh khắc trong tour diễn "Renaissance" của Beyoncé. Video: YouTube Beyoncé

Beyoncé sinh năm 1981, là một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế giới với hơn 100 triệu bản thu được bán ra toàn cầu. Suốt sự nghiệp, ca sĩ đoạt nhiều danh hiệu cao quý như giải Grammy, Billboard, MTV, American Music Award... Tạp chí Forbes từng hai lần vinh danh cô là Phụ nữ quyền lực nhất làng giải trí thế giới vào năm 2015 và 2017.

Ở giải Grammy tổ chức hồi tháng 2, ca sĩ nhận giải Album Dance/Electronic hay nhất cho Renaissance, Ca khúc R&B hay nhất cho bài Cuff It, Bản ghi âm Dance/Electronic hay nhất cho Break My Soul và Màn trình diễn R&B truyền thống hay nhất với Plastic Off the Sofa. Nghệ sĩ là người giành nhiều giải nhất lịch sử Grammy với 32 kèn vàng, gồm các giải tính từ thời hoạt động trong nhóm Destiny's Child và The Carters (cùng Jay-Z).

Cô kết hôn rapper Jay-Z năm 2008, có ba con, Blue Ivy Carter 11 tuổi, cặp song sinh Rumi và Sir Carter 6 tuổi.

Quế Chi