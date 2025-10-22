Bêtông rơi xuống ngõ phố ở Hà Nội, một người chết

Mảng bêtông cùng kính từ ngôi nhà đang phá dỡ trên phố Tôn Đức Thắng rơi xuống đường làm một người chết, một người bị thương, sáng 22/10.

Khoảng 8h55, trong quá trình cải tạo ngôi nhà hai tầng có mặt tiền nằm trên phố Tôn Đức Thắng, nhóm thợ đã để mảng bêtông cùng kính rơi xuống, đè vào hai người đang đi trong ngõ Văn Chương, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Anh Minh, nhân viên bảo vệ gần hiện trường, cho biết mảng bêtông rộng khoảng một mét vuông rơi xuống tạo tiếng động rất lớn. Thấy có người bị đè phía dưới, gần 10 người đã chạy tới, cùng nhau khiêng tấm bêtông, đưa nạn nhân ra ngoài.

Hiện trường tai nạn sáng 22/10 làm hai người bị thương. Ảnh: Việt An

Cả hai người bị nạn được chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Nạn nhân Mai Văn Giáp, 41 tuổi, quê Thanh Hóa, làm nghề thu gom kính vụn, đã tử vong. Người phụ nữ 35 tuổi đi xe máy sức khỏe ổn định.

Tại hiện trường, xe máy tay ga của người phụ nữ nằm đổ giữa đám vụn kính. Mái bêtông tầng hai ngôi nhà hai tầng bị cắt lộ ra khoảng trống lớn.

Ngôi nhà đang trong quá trình dỡ bỏ phần mái tầng hai. Ảnh: Việt An

Ngôi nhà đang phá dỡ cao hai tầng, đang được quây bạt sửa chữa. Theo UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhà được cấp phép sửa từ tháng 11/2024, tới năm nay mới thực hiện thì xảy ra sự việc.

Cảnh sát khu vực đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân sự cố.

Việt An