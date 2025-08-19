Bestune Việt Nam khai trương showroom thứ 5 tại Bắc Ninh

Showroom Bestune Bắc Ninh diện tích 500 m2, trưng bày đa dạng mẫu xe đang kinh doanh tại Việt Nam, khai trương hôm 16/8.

Showroom mới nhất của thương hiệu Bestune được đầu tư bởi Công ty CP doanh nghiệp nhỏ và vừa Bắc Ninh, đặt tại đường Hồ Ngọc Lân, phường Kinh Bắc, Bắc Ninh. Sự kiện có ông Dai Yong Lin, đại diện Bestune Việt Nam, giám đốc doanh nghiệp Nguyễn Văn Vũ, cùng hơn 500 khách mời, đối tác, người yêu xe.

Đại diện Bestune Việt Nam cùng khách tham dự tại lễ khai trương. Ảnh: Bestune

Đại diện doanh nghiệp cho biết, Bestune Bắc Ninh sẽ hoàn thiện hệ thống 5 showroom trực thuộc, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng xe điện của người dùng. Trong sự kiện, đại diện hãng cũng trao chứng nhận nhà phân phối ủy quyền chính hãng, kỳ vọng đại lý sẽ góp phần lan tỏa lối sống xanh, thông qua những dòng xe thân thiện môi trường. Showroom mới có xưởng dịch vụ đạt tiêu chuẩn của hãng nhằm đáp ứng nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa xe.

Bestune Xiaoma trưng bày tại showroom. Ảnh: Bestune

Hiện, Bestune Việt Nam có 7 showroom trên toàn quốc, đặt tại Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM và Hà Nội. Các đại lý phân phối hai dòng xe điện Xiaoma và NAT. Trong đó, Xiaoma là mẫu xe điện mini trong đô thị, thiết kế nhỏ gọn, hướng đến người dùng trẻ. NAT là dòng MPV điện đa dụng, hướng đến nhóm khách gia đình hoặc người kinh doanh dịch vụ vận tải.

MPV thuần điện Bestune NAT. Ảnh: Bestune

"Trong dịp khai trương, Bestune Bắc Ninh triển khai các chương trình ưu đãi, hỗ trợ người dùng dễ dàng sở hữu các dòng xe điện, trải nghiệm các dịch vụ hậu mãi từ thương hiệu", đại diện doanh nghiệp nói.

(Nguồn: Bestune Việt Nam)