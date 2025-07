BEST xây chiến lược 100 ngày cho mục tiêu IPO

Ông Gavin Lu, CEO đương nhiệm của BEST Malaysia được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc BEST Việt Nam từ cuối tháng 5. Ở tuổi 38, ông là tổng giám đốc duy nhất tại BEST Inc. đang cùng lúc điều hành ba thị trường trọng điểm gồm Việt Nam, Malaysia và Vân Nam (Trung Quốc). Ngay sau khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, ông phát động chiến lược "100 ngày đột phá" với mục tiêu đưa BEST Express đạt điểm hòa vốn vào tháng 8 - bước đi nền tảng cho hành trình niêm yết trên sàn chứng khoán. Trong cuộc trao đổi với VnExpress, ông Gavin Lu chia sẻ sâu hơn về những thay đổi tại thị trường Việt và chiến lược dài hạn nhằm phát triển bền vững trong hệ sinh thái thương mại điện tử.

- Ông từng giúp BEST phủ 90% thị phần chuyển phát nhanh tại Malaysia chỉ trong một năm. Chiến lược là gì? - Tôi rất may mắn khi được chứng kiến quá trình trưởng thành và phát triển của BEST tại Malaysia. Vinh dự hơn, tháng 1/2024, tôi được lãnh đạo Tập đoàn BEST Inc. giao nhiệm vụ giữ chức Tổng Giám Đốc BEST Malaysia, phụ trách thiết lập mạng lưới chuyển phát nhanh tại đây. Lúc đó, tôi trực tiếp tham gia vào quá trình hoạch định và triển khai hoạt động chuyển phát nhanh, từ đó tích lũy kinh nghiệm thực chiến trong việc xây dựng thị trường từ con số 0. Cốt lõi trong chiến lược là xây dựng thành công mạng lưới vận chuyển nhanh phủ khắp cả nước, bao gồm nhiều trung tâm trung chuyển trọng điểm và hơn 300 bưu cục, đảm bảo bao phủ toàn bộ khu vực phía Tây và Đông. Thông qua mô hình nhượng quyền bản địa hóa, chúng tôi nhanh chóng hoàn thiện mạng lưới và đạt tỷ lệ phủ sóng toàn quốc trên 90% chỉ trong vòng một năm. Số lượng bưu cục tăng nhanh cần đi đôi với vận hành mượt mà. Chúng tôi không ngừng tối ưu hóa hiệu suất tuyến chính và tuyến nhánh, đưa vào hệ thống phân loại tự động - quản trị số hóa, từ đó nâng cao đáng kể năng lực xử lý hàng hóa lẫn hiệu quả giao hàng. Một lợi thế khác của BEST là hợp tác với các nền tảng thương mại điện tử và người bán hàng trên mạng xã hội tại địa phương, triển khai đa giải pháp tùy chỉnh nhằm tăng độ gắn kết với khách hàng, mở rộng độ thâm nhập thị trường. Những hướng đi đó giúp thương hiệu ngày một mở rộng, có thể trở thành bài học kiểu mẫu cho những thị trường khác.

- Vì sao ông lại quyết định sang Việt Nam? - Việt Nam là một trong những thị trường thương mại điện tử tăng trưởng nhanh nhất khu vực, với quy mô đã vượt 25 tỷ USD và được dự báo tăng trưởng 18-25% mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Với tôi, đây không chỉ là cơ hội, mà còn là một thử thách để áp dụng kinh nghiệm và cùng đội ngũ tại đây phát triển một hệ sinh thái logistics hiệu quả. Hiện tại, BEST Việt Nam đã xây dựng mạng lưới nhượng quyền phủ khắp cả nước, với gần 1.000 bưu cục vận hành trên toàn quốc, đảm bảo khả năng trung chuyển và giao hàng chặng cuối một cách hiệu quả. Chúng tôi luôn kiên định với chiến lược "vận hành bản địa hóa kết hợp quản lý tiêu chuẩn hóa", thông qua việc trao quyền cho đối tác nhượng quyền, hoàn thiện hệ thống đào tạo và hỗ trợ công nghệ nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và độ phủ mạng lưới. Trong thời gian tới, tôi kỳ vọng cùng đội ngũ tiếp tục thúc đẩy BEST Việt Nam chuyển đổi toàn diện về mặt số hóa, trải nghiệm dịch vụ và hiệu quả vận hành, đồng thời tăng cường hợp tác với các nền tảng thương mại điện tử hàng đầu, đưa BEST trở thành đối tác logistics đáng tin cậy trong hệ sinh thái thương mại điện tử. Đây không chỉ là một giai đoạn phát triển quan trọng trong sự nghiệp cá nhân của tôi, mà còn là bước tiến chiến lược trong hành trình phát triển của BEST tại khu vực Đông Nam Á. - Về góc độ cá nhân, ông làm sao để điều hành cùng lúc ba thị trường khác nhau? - Tôi áp dụng phương pháp làm việc theo thời gian - không gian chéo. Mỗi tuần tôi đều có ít nhất một cuộc họp online với từng thị trường. Mỗi ngày, tôi gọi video với các trưởng bộ phận để nắm bắt tình hình. Tôi di chuyển mỗi tháng giữa ba nước, nhưng vẫn dành 50% thời gian cho Việt Nam, vì đây là nơi cần tập trung cao nhất trong giai đoạn IPO. Malaysia coi trọng kỷ luật và tốc độ, Việt Nam linh hoạt và sáng tạo, còn đội Trung Quốc thì rất kỹ thuật và tỉ mỉ. Tôi xây dựng nền tảng chung là văn hóa minh bạch, ai cũng có thể đóng góp ý kiến. Ngoài ra, tôi tổ chức các buổi chia sẻ trực tuyến ba nước hàng tháng để mọi người hiểu thêm về nhau, chia sẻ bài học thành công.

- Ông bắt đầu vai trò tại Việt Nam từ tháng 5. Sau đó, chiến dịch "100 ngày đột phá" được khởi động. Tại sao lại là 100 ngày? - Khi đến Việt Nam vào tháng 5, nhìn thấy được tiềm năng của thị trường này, tôi đã đề xuất chiến dịch "100 ngày đột phá" với mong muốn mong muốn tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ cho BEST Việt Nam.

Tôi chọn số 100, bởi con số này tượng trưng cho sự thịnh vượng, trọn vẹn, hi vọng chúng tôi sẽ nhanh chóng đạt được những kết quả trọn vẹn như kỳ vọng. "100 ngày đột phá" là giai đoạn đầu tiên để đưa BEST Việt Nam thoát khỏi tư duy vận hành cũ, tập trung vào hiệu quả dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Nếu trong 100 ngày có thể tạo ra chuyển biến rõ rệt, thì từ đó chúng tôi mới đủ lực để tính tới IPO. Trong nửa cuối năm 2025, BEST Việt Nam sẽ tập trung vào 4 chiến lược trọng tâm. Đầu tiên, chúng tôi đặt mục tiêu đột phá về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, thông qua việc chuẩn hóa quy trình nhận – giao hàng, tăng quản lý chất lượng dịch vụ tại từng điểm bưu cục. Đây là tiền đề nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Kế đến là tăng cường tính an toàn và hiệu quả trong quản lý dòng tiền COD, đảm bảo dòng tiền trong toàn hệ thống được luân chuyển minh bạch, kịp thời và chính xác. Mặt khác chúng tôi sẽ đẩy nhanh việc mở rộng mạng lưới nhượng quyền trên toàn quốc, kỳ vọng đạt 1.000 bưu cục nhượng quyền vào cuối năm 2025, đồng thời tăng cường năng lực phủ sóng tại những vùng sâu, phường, xã. Cao nhất, chúng tôi đặt mục tiêu duy trì vị trí Top 3 thương hiệu chuyển phát nhanh tại Việt Nam, thông qua việc nâng cao năng lực cạnh tranh về giá cả, tốc độ giao hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Để làm được điều này, công nghệ thông minh sẽ được thúc đẩy, tăng ứng dụng sâu vào chuỗi vận hành, đặc biệt là ở các khâu phân loại và theo dõi bưu kiện nhằm tối ưu hóa tốc độ xử lý hàng hóa, nâng cao độ chính xác trong quản lý, giảm thiểu rủi ro.

- Đột phá về chất lượng dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng là mục tiêu của mọi doanh nghiệp. Ngành giao hàng có những đặc thù gì khiến mục tiêu này thách thức hơn, ông giải quyết nó thế nào? - Chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng luôn là trọng tâm trong mọi hoạt động của chúng tôi, đồng thời cũng là một trong những hướng đột phá quan trọng nhất của BEST Việt Nam trong năm 2025. Với vai trò Tổng Giám Đốc, tôi sẽ cụ thể hóa mục tiêu này qua ba phương diện chính. Đầu tiên và cũng quan trọng nhất là chuẩn hóa quy trình. Chúng tôi đang tái thiết toàn bộ chuỗi quy trình dịch vụ, từ khâu lấy hàng, trung chuyển cho đến giao hàng nhằm xây dựng bộ tiêu chuẩn vận hành thống nhất, đảm bảo mỗi điểm chạm đều thể hiện sự chuyên nghiệp, đồng nhất. Bước đi kế tiếp là số hóa hệ thống, bao gồm ứng dụng hệ thống chăm sóc khách hàng thông minh, tối ưu hóa tính năng theo dõi đơn hàng và cơ chế tiếp nhận phản hồi. Qua đó, chúng tôi sẽ nâng cao trải nghiệm trực quan của khách hàng, hướng đến quy trình dịch vụ "có phản hồi - có xử lý - có kết quả rõ ràng".

Ngoài ra, chúng tôi sẽ tăng cường đào tạo cho toàn bộ nhân viên từ nhân viên thao tác đến nhân viên giao hàng... để toàn bộ nhân viên thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của khách hàng tại địa phương và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng dịch vụ để có thể phục vụ khách hàng tốt nhất. Việc vận hành cần có sự khác biệt đối với các khách hàng theo vùng miền khác nhau, từ đó mang đến trải nghiệm không chỉ "hài lòng" mà còn "vượt mong đợi". Trước đó, chúng tôi trang bị hai hệ thống công nghệ cốt lõi: DWS (Dimensioning Weighing Scanning) và WCS (Warehouse Control System), tích hợp các mô-đun trí tuệ nhân tạo để điều phối và xử lý luồng hàng hóa một cách tự động. Trung tâm này có thể xử lý hơn 1 triệu đơn mỗi ngày. Rút ngắn thời gian phân loại đơn hàng, sản phẩm từ khâu ra đơn đến tay người dùng chỉ mất chưa đầy 48 giờ. BEST xây chiến lược 100 ngày cho mục tiêu IPO

- Vấn đề an toàn phí thu hộ COD luôn là mối quan tâm của các đối tác bán hàng online. BEST làm gì để đảm bảo sự an tâm tối đa cho đối tác? - An toàn trong quản lý dòng tiền COD (thu hộ) rất được chú trọng bởi nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền và lợi nhuận, mà còn liên quan đến mức độ tin tưởng đối tác dành cho BEST. Nhằm giải quyết bài toán này, BEST Express đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo quy trình COD minh bạch, an toàn và có thể kiểm soát hiệu quả. Trước hết, chúng tôi đã đưa vào vận hành hệ thống đối soát COD hoàn toàn tự động và minh bạch, đồng thời tích hợp tính năng báo cáo rõ ràng, dễ thao tác ngay trên ứng dụng người dùng. Nhờ đó, các nhà bán hàng có thể theo dõi mọi lúc tình trạng thanh toán, trạng thái đơn hàng và thời gian hoàn tiền, nâng cao tính chủ động lẫn kiểm soát trong quản lý dòng tiền. Việc hợp tác với các nền tảng tài chính, thanh toán uy tín như VNPAY, ZaloPay, Techcombank, sắp tới là Momo mang đến một phương thức độc đáo: COD không tiền mặt. Khi nhận hàng, người mua có thể thanh toán trực tiếp bằng phương thức điện tử. Điều này vừa nhanh chóng, an toàn, lại giúp giảm thiểu rủi ro từ việc lưu thông tiền mặt. Ngoài ra, toàn bộ đội ngũ giao nhận đều được đào tạo kỹ lưỡng về quy trình, yêu cầu thao tác đúng chuẩn và ký nhận đầy đủ. Các khâu thu - giải ngân - hoàn tiền đều được Bộ phận Quản lý rủi ro giám sát theo thời gian thực, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ và khép kín từ đầu đến cuối.

- Những chiến lược này mang đến hiệu quả gì cho BEST? - Trước tiên, chúng tôi đã chuẩn hóa toàn bộ quy trình vận hành, từ thời gian xử lý hàng hóa tại trung tâm, tốc độ hoàn tất giao hàng, đến khả năng quản lý đơn hàng hoàn trả. Nhờ số hóa toàn diện và điều phối theo thời gian thực, thời gian xử lý toàn trình cho mỗi đơn hàng giảm thêm 2-3 giờ so với đầu năm. Tỷ lệ giao hàng đúng hẹn tăng 15%, lượng đơn hàng tăng thêm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Thành tích này là thành quả đến từ sự nỗ lực của toàn đội ngũ vận hành. Chúng tôi đặt mục tiêu đạt mốc 1.000 bưu cục nhượng quyền trên toàn quốc. Khi đạt số lượng bưu cục nhượng quyền, thời gian vận đơn phần nào được rút ngắn, giúp tăng trải nghiệm khách hàng cả ở khâu giao nhận và chăm sóc sau bán. Nếu đạt hai mục tiêu này, Best sẽ tiến đên điểm hòa vốn vào cuối năm 2025. Đây là điều kiện cần để BEST Việt Nam trở thành công ty độc lập và IPO. - Vì sao ông chọn mục tiêu hòa vốn và IPO cho chiến lược này? - Chỉ khi IPO, chúng tôi mới thực sự trở thành một thực thể minh bạch, bền vững và có thể cạnh tranh công bằng với các ông lớn khác trên thị trường. IPO không chỉ là huy động vốn mà còn là minh chứng cho nội lực doanh nghiệp. Chúng tôi không đến Việt Nam chỉ để làm chuyển phát nhanh. Chúng tôi muốn xây dựng một hệ sinh thái logistics thương mại điện tử bền vững, đủ năng lực IPO và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số. "100 ngày đột phá" chỉ là bước khởi đầu.