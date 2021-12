Best Western Premier công bố vận hành dự án thứ 18 tại Việt Nam

Best Western (BW), đơn vị vận hành thuộc top 10 thế giới sẽ tham gia quản lý vận hành phân khu BW Premier Charm Resort Hồ Tràm của tập đoàn Charm Group.

Ngày 1/12, tại TP HCM, tập đoàn Best Western và tập đoàn Charm Group đã ký kết chiến lược hợp tác quản lý vận hành tổ hợp nghỉ dưỡng và trị liệu sức khỏe Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm. Việc hợp tác nằm trong chiến lược của Charm Group với mong muốn nâng cao công suất vận hành và đưa tổ hợp nghỉ dưỡng tỷ đô này vươn tầm quốc tế.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Charm Group.

Chia sẻ về việc hợp tác này, Ông Cyrill Czerwonka - Giám đốc phát triển cấp cao khu vực châu Á tập đoàn Best Western cho biết, Việt Nam là thị trường trọng điểm của tập đoàn tại khu vực. "Hồ Tràm sẽ là điểm đến tuyệt vời cho mạng lưới của chúng tôi. Cùng với hệ thống khách sạn thị trường Việt Nam do Best Western quản lý, dự án Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm sẽ được chúng tôi hỗ trợ tốt nhất và toàn diện từ nhân sự, vận hành và S&M, tối ưu hóa lợi nhuận của dự án và cung cấp dịch vụ cao cấp cho khách hàng", ông Cyrill Czerwonka nhấn mạnh.

Best Western (BW) là thương hiệu khách sạn danh tiếng top 10 thế giới. Tập đoàn này đã có hơn 70 năm kinh nghiệm vận hành các khách sạn trên toàn cầu, đang cung cấp dịch vụ vận hành và quản lý cho 4.500 khách sạn trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Best Western Premier là thương hiệu cao cấp nhất của tập đoàn gắn liền với chuỗi dịch vụ 5 sao.

BW Premier Charm Resort Hồ Tràm thừa hưởng bờ biển hơn 3km.

Tại Việt Nam, BW đang điều hành rất nhiều các khách sạn tại các thành phố du lịch nổi tiếng như BW Dalat Plaza Hotel, BW Hòn Tằm Resort & Residence (Nha Trang) và chuỗi khách sạn 5 sao BW Premier Indochine Palace (Huế), BW Premier Oceanami Hotel & Resort (Vũng Tàu), BW Premier Sonasea (Phú Quốc)... Các dự án này có tỷ lệ lấp đầy phòng ở mức cao. Đây là cơ sở để đơn vị khai thác có lợi nhuận tốt, đảm bảo tính bền vững lâu dài.

Tuy nhiên, để một dự án bất động sản nghỉ dưỡng ở Việt Nam nhận hợp tác từ tập đoàn quản lý danh tiếng, gắn liền thương hiệu BW Premier, phải thỏa mãn nhiều tiêu chuẩn khắt khe. Phần lớn các dự án do BW Premier vận hành đều được họ tham gia ngay từ khâu thiết kế, xây dựng nhằm đảm bảo dự án thoả mãn tất cả những tiêu chuẩn của thương hiệu.

Như ở BW Premier Charm Resort Hồ Tràm, chủ đầu tư Charm Group khai thác mô hình nghỉ dưỡng trị liệu chăm sóc sức khỏe "wellness". Theo đó, 7,2 hecta tại dự án được dùng để kiến tạo tổ hợp trị liệu và tái tạo sức khỏe đẳng cấp. Các chủ nhân tương lai sẽ tận hưởng những dịch vụ với đa dạng các hình thức trải nghiệm tại 9 phân khu: trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, nhà hàng thực dưỡng, Wellness Center, thủy trị liệu, nhiệt trị liệu, Yoga Garden, Bungalow Spa, vườn thiền trên không, hồ bơi tràn khoáng mặn...

BW Premier Charm Resort Hồ Tràm tập trung khai thác mô hình nghỉ dưỡng trị liệu sức khỏe.

Hiện nay, với vị trí cách TP HCM dưới 2 giờ lái xe, Hồ Tràm dần trở thành thị trường second home nghỉ dưỡng được người dân tại đây quan tâm. Ngoài thế mạnh vị trí, Hồ Tràm còn được CNNGo (Mỹ) bình chọn là một trong những bãi biển đẹp và hoang sơ nhất thế giới.

Do đó, sự xuất hiện của tổ hợp nghỉ dưỡng - trị liệu - chăm sóc sức khỏe BW Premier Charm Resort Hồ Tràm là hướng đi tiên phong đón trọn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của giới thượng lưu. Tuy nhiên, át chủ bài giúp BW Premier Charm Resort Hồ Tràm trở thành biểu tượng "wellness" chuẩn 5 sao và vươn tầm quốc tế phải kể đến sự hợp tác cùng thương hiệu BW Premier.

Theo đó, toàn bộ phân khu này sẽ do thương hiệu BW Premier quản lý và vận hành. Đây là dự án thứ 18 tại Việt Nam được BW Premier công bố hợp tác sau quá trình dài thẩm định kỹ lưỡng và vượt qua nhiều tiêu chuẩn khắt khe.

Việc hợp tác cùng BW Premier đối với phân khu BW Premier Charm Resort Hồ Tràm được giới chuyên gia đánh giá là chiến lược thông minh của Charm Group. Thứ nhất, BW có danh tiếng và thương hiệu toàn cầu giúp quảng bá dự án và nâng tầm thương hiệu. Thứ hai, với hơn 4.500 khách sạn ở hàng trăm quốc gia khác nhau tạo ra mạng lưới tiếp thị toàn cầu, thương hiệu Best Western có thể giúp dự án tiếp cận được nguồn khách quốc tế đa dạng. Thứ ba, hệ thống BW có tính chuyên nghiệp và kỷ luật cao, nền tảng đào tạo, định hình hệ thống nhân sự tốt. Nền tảng này đảm bảo công suất khai thác lưu trú và chu kỳ phát triển bền vững của dự án theo thời gian.

Bà Liêu Thị Phượng - Tổng giám đốc Tập đoàn Charm Group cho biết, sự thành công trong việc đưa thương hiệu cao cấp của BW Premier tham gia vào dự án vừa là minh chứng cho năng lực của Charm Group. Đây cũng là bảo chứng cho khả năng khai thác vận hành của tổ hợp này trong tương lai và là lời cam kết đối với nhà đầu tư.

Yên Chi