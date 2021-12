BEST vượt thách thức thị trường e-logistics ra sao

CEO người Singapore - ông Nelson Wu coi những nút thắt của ngành e-logistics của Việt Nam chính là cơ hội để đội ngũ khai phá thị trường, trong talkshow Nguy Cơ.

Cùng trò chuyện với shark Thái Vân Linh trong talkshow Nguy - Cơ phát sóng sáng 23/12 có sự tham gia của ông Nelson Wu, CEO BEST Inc. Vietnam, vị chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong ngành logistics.

Tôn trọng yếu tố bản địa

Hai năm BEST Inc. Vietnam có mặt tại thị trường Việt Nam cũng là thời điểm Covid-19 bùng lên mạnh mẽ. Doanh nghiệp phải đối mặt với không ít khách thức, trong đó lớn nhất liên quan đến nội địa hóa. "Chúng tôi có thể có những công cụ toàn diện và muốn mang đến cho khách hàng trong nước. Nhưng làm thế nào để ứng dụng công nghệ một cách hợp lý, tạo ra trải nghiệm độc đáo cho người dùng là vấn đề", ông Nelson Wu nói.

Để giải quyết bài toán đó, vị chuyên gia người Singapore đánh giá cao năng lực của đội ngũ nhân sự là người Việt Nam, bởi họ có hiểu biết sâu rộng về văn hóa, con người, kinh tế và nắm vững nhu cầu của khách hàng trong nước. Thời gian đầu, doanh nghiệp gặp khó trong việc tìm kiếm những tài năng bản xứ, đặc biệt khi thương mại điện tử vẫn là ngành mới, mô hình cung ứng truyền thống và mô hình nhượng quyền thương mại cũng là những khái niệm thường bị nhầm lẫn.

Shark Thái Vân Linh và ông Nelson Wu, CEO BEST Inc. Vietnam trong talkshow Nguy - Cơ. Ảnh: S-World

Khi mới đến Việt Nam hai năm trước, ông Nelson Wu tìm hiểu thị trường bằng việc tìm kiếm đối tác, trò chuyện với nhiều người và nhận thấy những "điểm nghẽn" liên quan đến sản phẩm, trải nghiệm khách hàng, quy mô doanh nghiệp, kỹ thuật, cụ thể là nền tảng, quy mô thị trường và cơ sở hạ tầng. Đơn cử, khi tìm kiếm các trung tâm phân loại hàng hóa, ông tới thăm khoảng 50 địa điểm khác nhau, nhưng không tìm được kho hàng nào phù hợp yêu cầu. Ông phải tìm nhà phát triển sẵn sàng tin tưởng, cùng ông xây dựng nên một nền tảng mới do chính mình thiết kế.

Nhưng chỉ sau hai năm, nền kinh tế số của Việt Nam đạt hơn 21 tỷ USD, cao hơn con số trong báo cáo của Google và Temasek và dự kiến chạm 57 tỷ USD vào năm 2025. Theo vị chuyên gia, Việt Nam có mức tăng trưởng khá gần với Thái Lan, cao hơn 29% so với năm ngoái. Nền kinh tế số và ngành thương mại điện tử của Việt Nam đang tăng trưởng ở mức 53%. Nhiều nhà đầu tư đã đến Việt Nam để xây dựng cơ sở hạ tầng. Công ty chuyển phát nhanh lớn nhất Việt Nam hiện giao nhận hơn một triệu bưu kiện mỗi ngày, thay vì con số khoảng 200.000 bưu phẩm mỗi ngày của năm 2018.

"Việt Nam có dân số đông - 100 triệu người. Tỷ lệ dân số sử dụng smartphone lên tới 63%, thậm chí còn cao hơn Indonesia (58%) và Philippines (37%). Những con số biết nói đưa Việt Nam trở thành quốc gia chiến lược trong kế hoạch của chúng tôi", đại diện BEST Inc. Vietnam cho biết.

Bên cạnh những tiềm năng, Việt Nam cũng có những lĩnh vực chưa thật sẵn sàng, ví dụ cơ sở hạ tầng. Dịch vụ thu hộ (COD) cũng khiến các giao dịch chậm hơn, thời gian mua bán kéo dài hơn. Tuy nhiên, lượng giao dịch COD thấp đồng nghĩa với việc sử dụng ví điện tử thường xuyên hơn, tạo điều kiện cho các loại hình ví điện tử như Momo, Shopee Pay phát triển.

Bên cạnh đó, thị trường thương mại điện tử có sự phân mảnh. Theo đại diện doanh nghiệp, Việt Nam có số người bán hàng online cao nhất Đông Nam Á, trong đó 65-70% người kinh doanh thương mại điện tử sở hữu các cửa hàng trực tuyến nhỏ. Song những nền tảng thương mại điện tử chỉ chiếm khoảng 30-35% thị phần.

Thực trạng này ngược lại với Indonesia, nghĩa là nền tảng bán hàng online sẽ chiếm thị phần cao hơn, còn các cửa hàng nhỏ có thị phần thấp hơn.

Chiến lược khác biệt

Cạnh tranh với các doanh nghiệp trong mảng chuyển phát nhanh, BEST Inc. Vietnam chọn chiến lược khác biệt khi áp dụng mô hình nhượng quyền chuyển phát nhanh.

Để tham gia vào nhượng quyền chuyển phát nhanh của BEST Express, doanh nghiệp nhỏ không cần tự thiết lập mạng lưới. Họ chỉ cần tham gia với tư cách là bên nhận nhượng quyền, từ đó tham gia vào mạng lưới rộng lớn, giao và nhận hàng hoá trên toàn quốc. BEST mang tới cho các đối tác nhượng quyền cơ hội tham gia vào lĩnh vực chuyển phát nhanh thương mại điện tử.

Trước đây, để phát triển một hệ thống có thể xử lý 20 triệu bưu kiện mỗi ngày, một công ty phải bỏ ra nhiều công sức và vốn đầu tư. BEST Inc. Vietnam đã phát triển hệ thống này từ năm 2008, đến nay đã 13 năm. Doanh nghiệp có một nhóm R&D ở Hàng Châu (Trung Quốc), với khoảng 800 thành viên.

Theo truyền thống, hệ thống này được điều hành và sử dụng bởi các doanh nghiệp. Họ tạo ra hệ thống, đầu tư, thuê nhân viên và điều hành mọi thứ. Nhưng giờ đây, BEST trao hệ thống đó cho các đối tác nhượng quyền.

Ông Nelson Wu - CEO BEST Inc. Vietnam. Ảnh: S-World

Song song đó, BEST cũng đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nhiều nhà kho và trang bị hệ thống tự động hoá. Nhờ vậy, dù vận hành một hay một triệu bưu kiện, mọi thứ sẽ đều được chuẩn hóa với độ chính xác, hiệu quả và năng suất cao.

Đến nay, doanh nghiệp thiết lập hơn 30 trung tâm phân loại hàng hóa trên toàn quốc, trong đó có hai trung tâm lớn của Đông Nam Á, một ở TP HCM và một ở Bắc Ninh, khai trương vào tháng 11. Trung tâm có diện tích khoảng 45.000m2, là hai trong số những trung tâm phân loại hàng hóa lớn nhất của BEST ở Đông Nam Á.

Với hệ thống cơ sở hạ tầng này, doanh nghiệp giúp 300 đối tác nhượng quyền thực hiện kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Trong số này, có những đối tác rất thành công. Vị chuyên gia logistics người Singapore bày tỏ sự ngạc nhiên khi chứng kiến những thành quả của các đối tác xuất thân trong ngành công nghiệp truyền thống, ví dụ một nhà quản lý ngành điện lực. Một số người cũng từng đi du học nước ngoài, sau đó trở về và tham gia cùng BEST với tư cách đối tác nhượng quyền. Có những đối tác chỉ ngoài 20 tuổi đã dẫn dắt công ty khoảng 70-80 người. Họ xử lý vài trăm nghìn đơn hàng mỗi ngày, tương đương với một công ty logistics lớn. Trong khi 3 năm trước, nhiều công ty chỉ có thể xử lý một vài nghìn đơn hàng mỗi ngày.

"Vậy là những người trẻ này chỉ mất chưa đến một năm để có những thành tựu mà một công ty truyền thống phải mất hơn 10 năm mới đạt được", ông Nelson Wu phân tích. Hiện tại, BEST đang kết nối với các đơn vị lớn như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo và nhiều nền tảng khác để tạo ra những thay đổi lớn.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ

Hiện tại, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cho mọi lĩnh vực kinh doanh. Ví dụ, khi các đối tác nhận quyền nhận đơn đặt hàng từ khách hàng, những đơn hàng này được kết nối với hệ thống API. Người giao chỉ cần mang theo máy quét mã vạch đến gặp khách hàng, quét mã đơn hàng và tất cả thông tin về đơn hàng đó sẽ được chuyển về hệ thống.

Bước tiếp theo, việc mang đơn hàng đó về trung tâm phân loại hàng hoá sẽ không cần quản lý theo cách thủ công mà sẽ đưa đơn hàng đó sang hệ thống phân loại tự động. Hệ thống sẽ quét và cân đo từng đơn hàng, phân loại tự động xem đơn hàng này sẽ được chuyển đi miền Bắc, miền Nam, miền Tây Nam Bộ...

Trung tâm phân loại hàng hóa tại Bắc Ninh của BEST Inc. Vietnam. Ảnh: BEST Inc

Với những trung tâm phân loại hàng hóa lớn, đại diện BEST Inc. Vietnam cho biết hệ thống thậm chí có thể phân loại đến địa chỉ cuối cùng. Khi đơn hàng đến nơi, người nhận nhượng quyền chỉ việc quét mã đơn hàng, không cần làm gì khác. Ứng dụng sẽ cho khách hàng biết tất cả những thông tin họ cần, ví dụ trình tự công việc như thế nào đến khi đơn hàng đến đích.

"Mọi việc đều được hoàn thành trên hệ thống, trừ dịch vụ thu hộ (COD). COD vẫn là một thử thách và chúng tôi đang làm việc với các đối tác để tìm ra giải pháp", ông Nelson Wu nói.

Cũng theo vị chuyên gia logistics, chuỗi cung ứng chỉ tạm thời bị gián đoạn do Covid-19 cũng như biến thể Omicron và sẽ không kéo dài tận 10-20 năm. Sự gián đoạn này tạo ra nhiều cơ hội, trong đó giúp mọi người nhận ra tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ.

Đến nay BEST Inc. Vietnam đã đầu tư hơn 50 triệu USD để xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Con số này dự kiến tiếp tục tăng trong 5 đến 10 năm tới, do ngành thương mại điện tử và nền kinh tế Internet vẫn tiếp tục phát triển. Doanh nghiệp dự kiến triển khai thêm nhiều hoạt động kinh doanh, cung cấp nhiều giá trị hơn cho khách hàng và đối tác. BEST Inc. Vietnam cũng có kế hoạch cộng tác với các cửa hàng trực tuyến, thực hiện một số chiến dịch tiếp thị mới cũng như cung cấp và khám phá thêm nhiều loại hình dịch vụ khác.

Theo ông Nelson Wu, nền kinh tế Internet không chỉ liên quan đến một doanh nghiệp riêng lẻ mà cần sự tham gia của tất cả mọi người. Ở Việt Nam, thương mại điện tử vẫn chỉ tăng trưởng ở mức một con số và vẫn còn một chặng đường dài phía trước với nhiều cơ hội để phát triển. "Tôi thực sự hy vọng rằng các khách hàng, đối tác của tôi và thậm chí cả đối thủ cạnh tranh của chúng tôi sẽ không chỉ nhìn vào các doanh nghiệp mà còn nhìn vào những tiềm năng, cơ hội để tất cả chúng ta cùng phát triển", CEO BEST Inc. Vietnam nói.

Hoài Phong