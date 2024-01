BEST vinh danh đối tác vận tải xuất sắc

Với việc tăng cường triển khai nhiều dịch vụ mới tại thị trường Việt Nam, hoạt động vận tải của BEST cùng đối tác được tăng cường về quy mô và củng cố về chất lượng.

Ngày 10/1, BEST Việt Nam tổ chức lễ tổng kết hoạt động vận tải năm 2023 và vinh danh các đối tác vận tải có thành tích hoạt động xuất sắc. Tham dự sự kiện có ông Eric Liang, Phó tổng giám Đốc BEST Global và ông Devin Fan, Phó tổng giám đốc Vận hành của BEST Việt Nam cùng gần 30 đối tác vận tải của doanh nghiệp trên toàn quốc.

Các đối tác lắng nghe đại diện BEST chia sẻ thông tin tổng kết hoạt động vận tải năm 2023. Ảnh: BEST Express

Tại lễ tổng kết, ông Eric Liang đánh giá cao đối tác vận tải cùng BEST trong việc mang đến cho khách hàng dịch vụ vận chuyển thông minh, chính xác. Ông cũng bày tỏ mong muốn đối tác sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp nhiều dịch vụ vận tải chất lượng hơn thời gian tới.

Nhân dịp này, doanh nghiệp cũng trao chứng nhận đối tác vận tải uy tín cho 20 đối tác và vinh danh 5 đối tác xuất sắc nhất ở các hạng mục: Đối tác đạt KPI xuất sắc, Cung ứng dịch vụ xuất sắc và Đối tác chiến lược của năm.

Đại diện BEST cho biết, trong quá trình hoạt động, các đối tác vận tải được giám sát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo chất lượng. Các tiêu chí đánh giá như tỷ lệ tài xế tài chấm công tại điểm đến đúng giờ; tỷ lệ phương tiện xuất phát đúng theo kế hoạch; tỷ lệ xe đến trạm đúng giờ yêu cầu; tỷ lệ xe di chuyển theo đúng định tuyến... được theo dõi chặt chẽ thông qua các phần mềm quản lý vận tải hiện đại như BEST Trucker, Seaman, BI...

Ông Eric Liang (ngoài cùng bên trái) đại diện BEST trao chứng nhận cho các đối tác vận tải xuất sắc. Ảnh: BEST Express

Bên cạnh đó, thông tin vận hành của các phương tiện vận tải được cập nhật theo thời gian thực, thống kê đầy đủ thời gian xe tải đi/ đến kho/ bưu cục, đảm bảo kế hoạch. Nhờ đó, BEST kịp thời điều phối và can thiệp khi có các sự cố bất thường, đồng thời, ghi nhận và khen thưởng những đối tác có hiệu suất hoạt động tốt.

Trong năm 2023, BEST Việt Nam đã thực hiện gần 60.000 chuyến xe phục vụ nhu cầu giao nhận, vận chuyển hàng hóa trên toàn quốc. Dự kiến nhu cầu vận tải trong năm 2024 của đơn vị sẽ gia tăng khoảng 30-40% khi các dịch vụ mới như vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, dịch vụ chuỗi cung ứng BEST Supplychain, dịch vụ vận tải BEST Cargo và dịch vụ phần mềm hỗ trợ quản lý bán hàng BEST Software đang trên đà mở rộng quy mô.

Ông Devin Fan, Phó tổng giám đốc Vận hành của BEST Việt Nam trao cúp khen thưởng cho Đối tác chiến lược xuất sắc năm 2023. Ảnh: BEST Express

Năm nay, nhờ việc đầu tư mạnh về số lượng đội xe vận tải, hiệu suất hoạt động của hệ thống vận tải tại BEST được tăng cường và duy trì ổn định ở mức cao. Tỷ lệ xuất phát và đến nơi đúng giờ của các phương tiện vận tải Bắc - Nam đặt 95,5%. Tỷ lệ xuất phát và đến nơi đúng giờ của các phương tiện vận tải nhỏ (xe tải trung chuyển hàng hóa từ trung tâm phân loại về bưu cục hay giữa các điểm tập kết hàng hóa) đặt 90% do chịu ảnh hưởng của điều kiện giao thông nội đô.

Bước sang năm 2024, BEST Việt Nam mong muốn cùng các đối tác vận tải nâng cao năng lực phục vụ giao vận đường bộ, rút ngắn thời gian giao hàng, góp phần nâng cao trải nghiệm của khách hàng, đối tác khi sử dụng các dịch vụ của BEST.

Tuệ Anh