BEST vinh danh đối tác vận tải nổi bật năm 2024

BEST Inc. Việt Nam tổ chức lễ tổng kết hoạt động vận tải năm 2024 và vinh danh các đối tác có thành tựu nổi bật năm qua tại TP HCM, ngày 9/1.

Tại sự kiện, đơn vị đã trao chứng nhận đối tác vận tải uy tín cho 12 đối tác mới trong năm 2024 và vinh danh 5 đối tác xuất sắc ở các hạng mục: Đối tác đạt KPI xuất sắc, Cung ứng dịch vụ xuất sắc của năm.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết hoạt động vận tải của BEST. Ảnh: BEST Express

Cùng với sự phát triển của ngành thương mại điện tử Việt Nam, quy mô dịch vụ logistics mà BEST đang triển khai cũng mở rộng để đáp ứng nhu cầu khách hàng và đối tác. Đến nay, trung bình mỗi tháng đơn vị khai thác gần 900 phương tiện vận tải với nhiều tải trọng bao gồm cả xe tải và container, phục vụ các nghiệp vụ chuyển phát nhanh thương mại điện tử, vận chuyển xuyên biên giới và vận chuyển hàng hàng nguyên lô.

Năm 2024, đơn vị đã thực hiện gần 80.000 chuyến xe phục vụ nhu cầu giao nhận, vận chuyển hàng hóa trên toàn quốc, góp phần phát triển hoạt động chuyển phát nhanh thương mại điện tử tại Việt Nam.

Đối tác mới nhận chứng nhận đối tác vận tải uy tín từ BEST. Ảnh: BEST Express

Nhờ đầu tư thêm phương tiện vận tải mới và mở rộng mạng lưới hợp tác cùng các đối tác vận tải uy tín, hiệu suất hoạt động của hệ thống vận tải tại BEST trong năm qua tiếp tục tăng và duy trì ổn định ở mức cao.

Theo số liệu tổng kết do đơn vị cung cấp, trong năm 2024 tỷ lệ xuất phát và đến nơi đúng giờ của các phương tiện vận tải Bắc - Nam của BEST trung bình đạt 97%.

Tỷ lệ xuất phát và đến nơi đúng giờ của các phương tiện vận tải nhỏ phụ trách trung chuyển hàng hóa tuyến ngắn nội đô từ trung tâm phân loại về bưu cục hay giữa các điểm tập kết hàng hóa đạt 93%.

Theo dự báo của BEST, nhu cầu vận tải trong năm 2025 của đơn vị sẽ gia tăng khoảng 30% khi các dịch vụ mới như vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, dịch vụ BEST Cargo với các hình thức vận chuyển hàng FTL (Full Truck Load - vận chuyển hàng đầy xe tải) và LTL (Less than Truckload - vận chuyển hàng lẻ bằng xe tải) và dịch vụ chuỗi cung ứng BEST Supplychain đã có nguồn khách hàng và đang trên đà mở rộng quy mô hoạt động.

Đại diện đơn vị cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục gia tăng đội xe vận tải, củng cố hạ tầng hoạt động nhằm mở rộng kết nối hàng hoá, gia tăng hiệu suất giao vận và mang đến nhiều tiện ích hơn nữa cho khách hàng sử dụng hệ sinh thái dịch vụ của BEST. Đây cũng là một phần trong kế hoạch dài hạn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận, vận chuyển của BEST tại Việt Nam.

BEST tri ân các đối tác cung ứng dịch vụ xuất sắc trong năm 2024. Ảnh: BEST Express

Gia nhập thị trường Việt Nam năm 2019, BEST nhanh chóng giới thiệu đến người dùng dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express và mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục. Đến nay, dịch vụ đã mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh thành với 8500 bưu cục, 39 trung tâm phân loại tự động, 100.000 m2 kho bãi cùng hơn 7.500 nhân viên giao nhận, là đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử và hàng chục ngàn shop online trên toàn quốc.

Ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh, khách hàng có thể chọn dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, vận chuyển hàng hóa BEST Cargo (FTL và LTL), chuỗi cung ứng kiêm kho bãi thông minh BEST Supplychain.

Thế Đan