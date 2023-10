BEST Việt Nam tích cực chuyển đổi số

Doanh nghiệp đầu tư hơn 20 triệu USD cho trung tâm phân loại hàng hóa Bắc Ninh, TP HCM và ứng dụng công nghệ tự động nhằm nâng cao năng suất xử lý hàng hóa.

Báo cáo Chỉ số Logistics thị trường mới nổi năm 2023 do nhà cung cấp dịch vụ vận tải và hậu cần kho vận Agility công bố, Việt Nam xếp hạng 10/50 thị trường logistics mới nổi, tăng một bậc so với năm trước. Số lượng và chất lượng dịch vụ logistics cũng được nâng cao để tăng tính cạnh tranh. Mục tiêu phát triển của ngành logistics tới năm 2025 là tỷ trọng đóng góp vào GDP đạt 5-6%.

Tại Việt Nam, BEST là một trong những doanh nghiệp có đầu tư mạnh mẽ cho công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa trong các dây chuyền sản xuất.

BEST dành chi phí lớn để đầu tư công nghệ, hiện đại hóa. Ảnh: BEST Việt Nam

Theo đó, ngay khi đặt chân vào thị trường, doanh nghiệp đã nhập khẩu toàn bộ hệ thống công nghệ từ băng chiều phân loại đến máy quét mã vạch, cảm biến cân đo hàng hóa, máy quét hình ảnh tự động... từ Trung Quốc về Việt Nam lắp ráp.

Đơn vị mất gần hai năm (từ cuối 2019 đến cuối 2021) để xây dựng nhà xưởng và hoàn tất việc lắp đặt thiết bị. Hiện, doanh nghiệp là một trong những đơn vị sở hữu dây chuyền phần loại hiện đại nhất trong ngành. Các thiết bị tự động được tích hợp đã tăng hiệu quả vận hành, cho công suất xử lý hơn 2,2 triệu đơn hàng mỗi ngày.

Hệ thống băng chuyền tự động của BEST tại trung tâm phân loại Bắc Ninh. Ảnh: BEST Việt Nam

Doanh nghiệp cũng tiếp tục hướng tới cung cấp dịch vụ logistics trọn gói nhằm đẩy mạnh sự liên kết, hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả cao hơn. Thay vì chỉ cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, BEST tích hợp hệ sinh thái gồm chuyển phát nhanh nội địa BEST Express, vận chuyển xuyên biên giới BEST Crossborder và vận chuyển hàng hóa BEST Cargo, giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software giúp khách hàng Việt Nam dễ dàng lựa chọn dịch vụ phù hợp.

"Chuyển đổi số là phương án giúp doanh nghiệp logistics tăng năng suất lao động, cải thiện khả năng kết nối và đảm bảo yếu tố bền vững đồng thời nâng cao được năng lực cạnh tranh ở trong thời kỳ công nghiệp 4.0", đại diện BEST Việt Nam chia sẻ thêm.

Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất hoạt động. Ảnh: BETS Việt Nam

Với lợi thế kết nối nhanh, thông tin đồng bộ và chính xác, mô hình nhà kho hiện đại đang dần thay thế các hệ thống lưu trữ truyền thống trong ngành logistics; các công nghệ mới như IoT, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa cũng giúp nâng cao hiệu suất và độ chính xác của hoạt động kho hàng. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp của ngành cũng cần có những giải pháp tích cực, chú trọng vào phát triển công nghệ, lấy số hóa làm nền tảng để mở rộng dịch vụ, tạo thêm giá trị gia tăng cho người dùng.

Tuệ Anh