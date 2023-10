BEST vào top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành logistics

Doanh nghiệp được vinh danh nhờ kết quả kinh doanh ổn định, môi trường làm việc gắn kết cùng chính sách đãi ngộ người lao động.

Giải thưởng nằm trong khuôn khổ Chương trình Nghiên cứu toàn quốc về Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam Việt Nam năm 2023, do Viet Research phối hợp với Báo Đầu tư thực hiện. Theo đó, BEST được xướng tên trong top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành logistics – bưu chính, chuyển phát. Doanh nghiệp được lựa chọn dựa trên các nhóm tiêu chí có phân bổ trọng số phù hợp gồm: nhân sự và uy tín nhà tuyển dụng; hiệu quả sản xuất kinh doanh và triển vọng tăng trưởng; thu nhập và chế độ phúc lợi.

Nhân viên tại một góc văn phòng trụ sở của BEST ở TP HCM. Ảnh: BEST Inc. Việt Nam

Là đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài, ngay từ khi vừa gia nhập thị trường, ban lãnh đạo BEST Việt Nam đã nhận định nhân sự là một trong những yếu tố ưu tiên hàng đầu trong quá trình xây dựng hình ảnh thương hiệu và niềm tin khách hàng. Theo đó, ban lãnh đạo tập đoàn định hướng thu hút nhân tài trong nước, có sẵn kiến thức thị trường và am hiểu khách hàng đồng thời tạo môi trường làm việc công bằng, cởi mở, sáng tạo để nhân viên có cơ hội phát huy năng lực, phẩm chất. Nhân viên được tự do đưa ra ý kiến, thảo luận, đóng góp cho sự phát triển chung của công ty. Ban lãnh đạo hướng đến sự chuyên nghiệp, công bằng và văn minh với lộ trình thăng tiến rõ ràng giúp đội ngũ nhân viên yên tâm cống hiến. Các cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được ghi nhận, khen thưởng kịp thời.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên vừa tốt nghiệp bằng các chương trình đào tạo Quản trị viên tập sự với lộ trình phát triển bài bản. Chương trình đào tạo Quản trị viên tập sự năm 2023 của BEST đang được triển khai dành cho sinh viên các trường đại học toàn quốc với tên gọi "The Eagle program".

Sau 2 tháng tuyển chọn, đã có 17 sinh viên từ các trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn, Đại học Hà Nội, Đại học Công nghiệp TP HCM, Đại học Sư phạm TP HCM, Đại học Mở, Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng, Đại học Hoa Sen TP HCM, vượt qua vòng phỏng vấn và bước vào giai đoạn đào tạo trực tiếp tại trụ sở BEST Việt Nam và các văn phòng nghiệp vụ. Chương trình được chia thành 4 giai đoạn với thời gian đào tạo dự kiến kéo dài từ 1 - 3 năm để trở thành quản lý cấp trung, từ 3 - 10 năm thành quản lý cấp cao nhằm bồi dưỡng đội ngũ thực tập sinh thành nhân viên chủ chốt phụ trách các bộ phận chức năng.

Thực tập sinh chương trình đào tạo Quản trị viên tập sự tham quan một trung tâm phân loại tự động của BEST Express. Ảnh: BEST Inc. Việt Nam

Hiện 17 thực tập sinh được tuyển chọn đang bước vào giai đoạn 1 – Young Eagle với thời gian đào tạo dự kiến diễn ra trong một năm. Sau các buổi tìm hiểu kiến thức cơ bản về văn hóa doanh nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, các thực tập sinh Young Eagle được chuyên gia từ BEST Việt Nam và chuyên viên đào tạo của tập đoàn BEST Inc. luân chuyển đào tạo tại các bộ phận nghiệp vụ quan trọng và trực tiếp tham gia vào các dự án thực tế để học hỏi chuyên môn và thực hành kỹ năng triển khai công việc.

Với định hướng đào tạo này, BEST đã bồi dưỡng nên nhiều nhân sự chủ chốt cho đơn vị. Anh La Vĩnh Lương - một trong những thực tập sinh Eagle thời kỳ đầu, gia nhập công ty từ năm 2019 đến nay đã trở thành cán bộ chủ chốt, quản lý mảng khách hàng doanh nghiệp. Ngoài ra, Lâm Tấn Kiệt, thực tập sinh được trao đổi đào tạo tại Trung Quốc 2 tháng, đến nay đã gắn bó với BEST 4 năm và đang là nhân sự chủ lực của bộ phận Quản lý bưu cục hay anh Huỳnh Minh Khang- Eagle khóa 2022 chính thức tiếp nhận công việc từ tháng 11/2022 đến nay đang phụ trách hoạt động Chăm sóc khách hàng khu vực TP HCM.

BEST đang tạo ra nguồn việc làm với thu nhập ổn định cho gần 3.200 nhân sự trên toàn quốc. Ảnh: BEST Inc. Việt Nam

Sở hữu dây chuyền phân loại hàng hóa tự động với chi phí đầu từ hàng chục triệu đôla Mỹ, BEST được nhiều trường đại học trong nước gửi gắm sinh viên đến tham quan, học tập. Sắp tới, BEST sẽ phối hợp với các trường Đại học có đào tạo ngành Logistics – Vận tải tổ chức các buổi tham quan thực tế doanh nghiệp để tìm hiểu dây chuyền phân loại và xử lý hàng hoá, giúp các bạn sinh viên tiếp cận gần hơn với hoạt động logistics thực chiến.

Với những nỗ lực nhằm tạo ra môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên trong hai năm qua, đến nay quy mô nhận sự tại văn phòng của BEST đã tăng từ hơn 300 lên gần 3.200 người và đang phục vụ hàng chục nghìn khách hàng, đối tác trong và ngoài nước.

Tuệ Anh