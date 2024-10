BEST ưu đãi lớn cho người dùng mừng 5 năm hoạt động

BEST Express phối hợp cùng đối tác gửi tặng người dùng hàng chục nghìn mã ưu đãi khi thanh toán đơn COD nhân dịp 5 năm hoạt động tại Việt Nam.

Chương trình ưu đãi diễn ra từ 8/10 đến 30/11. Để sử dụng ưu đãi, khách hàng dùng ứng dụng Zalopay quét mã QR đa năng Zalopay (tại app shipper BEST Express) để thanh toán đơn COD.

Người dùng sử dụng mã ưu đãi khi thanh toán đơn hàng COD từ BEST. Ảnh: BEST Express

Người dùng mới lần đầu thực hiện thanh toán bằng Zalopay, nhập mã Nuagia sẽ được giảm ngay 50% phí thu hộ cho đơn hàng do BEST giao, tối đa 30.000 đồng.

Thanh toán COD qua ứng dụng Zalopay, người dùng nhập mã Zalopaybest để được giảm 10.000 đồng với đơn có phí thu hộ COD từ 200.000 đồng. Mỗi người dùng được sử dụng mã ưu đãi tối đa 3 lần một tháng.

Chương trình triển khai đánh dấu cột mốc hình thức thanh toán bằng QR đa năng Zalopay chính thức được tích hợp toàn hệ thống BEST Express đồng thời cũng là món quà tri ân BEST gửi đến hàng trăm nghìn khách hàng, đối tác đang sử dụng dịch vụ BEST Express trên toàn quốc nhân kỷ niệm 5 năm thành lập.

"Chương trình ưu đãi do BEST Express và đối tác phối hợp triển khai được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt khi thanh toán đơn hàng chuyển phát nhanh có phí thu hộ COD, đưa thói quen thanh toán online trở nên phổ biến hơn trong hoạt động chuyển phát nhanh trong nước", đại diện BEST chia sẻ.

Khách nhận đơn COD thao tác quét mã thanh toán QR đa năng trên ứng dụng BEST Express. Ảnh: BEST Express

Trước đó, BEST đã kết hợp với nền tảng Zalopay để triển khai hình thức thanh toán bằng mã QR Đa Năng Zalopay cho khách hàng thanh toán phí thu hộ COD. Theo đó, hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt của BEST hiện có 4 hình thức triển khai gồm thanh toán qua VNPAY-QR, Techcombank Dynamic QR, OCB VietQR và mã QR đa năng Zalopay.

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về tăng cường chuyển đổi số trong ngành logistics, BEST Express đang tích cực hợp tác với các đối tác thanh toán điện tử để mở rộng hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt. Đây được xem là giải pháp hiệu quả cho phương thức thanh toán chặng cuối, mang đến sự tiện lợi và an toàn cho người bán, shipper và người mua hàng đồng thời góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng trong thời đại số.

Số hóa hoạt động logistics là mục tiêu của đơn vị. Ảnh: BEST Express

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, BEST nhanh chóng giới thiệu đến người dùng dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express và mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục. Đến nay, dịch vụ BEST Express đã mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh thành với 700 bưu cục, 39 trung tâm phân loại tự động, 100.000 m2 kho bãi cùng hơn 7.500 nhân viên giao nhận. Đơn vị xử lý 2,2 triệu đơn mỗi ngày, là đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử và kênh mua sắm uy tín.

Ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh, khách hàng có thể chọn dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, vận chuyển hàng hóa BEST Cargo (FTL và LTL), chuỗi cung ứng kiêm kho bãi thông minh BEST Supplychain.

Thế Đan