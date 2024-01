BEST tri ân nhân viên giao hàng xuất sắc khu vực ĐBSCL

Đồng ThápVào nghề được ba năm, Nguyễn Thành Luân vượt qua nhiều đồng nghiệp gạo cội trở thành nhân viên xuất sắc của khu vực nhờ thái độ tận tâm và chuyên nghiệp.

Nhận giải thưởng nhân viên giao nhận xuất sắc khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ BEST Express, Nguyễn Thành Luân, 27 tuổi không dám tin một shipper còn non kinh nghiệm lại được vinh danh. "Còn nhiều đồng nghiệp làm cùng có thành tích tốt lại rất chăm chỉ, có lẽ là do may mắn", Luân trải lòng.

Tự nhận thành tích của bản thân chưa có gì thực sự nổi bật nhưng hành động, thái độ trong quá trình làm việc đã chứng minh chàng trai trẻ là người có tâm với nghề. Đây cũng là phẩm chất cần thiết của mọi ngành nghề, không chỉ đối với nghề giao vận.

Nguyễn Thành Luân nhận giải thưởng nhân viên giao nhận xuất sắc. Ảnh: BEST Express

Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vùng trọng điểm về phát triển hoạt động logistics. Riêng tại khu vực này, BEST đang vận hành gần 60 bưu cục, phục vụ khách hàng của khoảng 3.300 xã. Là khu vực có nhiều sông ngòi, kênh rạch, hoạt động chuyển phát nhanh nơi đây chịu ảnh hưởng bởi địa hình đa dạng, giao hàng ngoài tuyến đường bộ còn có cả đường sông, thậm chí phải di chuyển bằng phà để đi đến các cù lao, bán đảo.

Dù vậy, Nguyễn Thành Luân, chàng shipper trẻ của bưu cục BEST Express ở thị trấn Tam Nông, Đồng Tháp vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tỷ lệ đơn hàng giao thành công ở mức hơn 93%. Mỗi tháng, anh giao thành công từ 2.700 đến 3.600 đơn.

Thành Luân bên tải hàng chất đầy chuẩn bị đi giao. Ảnh: BEST Express

"Luân ghi điểm bởi thái độ làm việc chuyên nghiệp và luôn hết mình với khách hàng", quản lý bưu cục Đồng Tháp chia sẻ.

Suốt 3 năm làm việc tại BEST, Luân nhiều lần hỗ trợ khách giao hàng lúc tối muộn, thậm chí giao lại khi khách bận việc chưa thể nhận hàng đúng hẹn. Đáng nhớ nhất là lần giao hàng vào ngày có áp thấp, hàng nhiều, lúc lên cầu ngược gió, kiện hàng nhỏ bị gió giật thổi bay khỏi giỏ hàng văng xuống sông. Luân vội vàng dừng xe lội xuống sông để vớt hàng. Bao bị kiện hàng bị ướt, quần áo Luân cũng ướt sũng nhưng anh chàng vẫn cảm thấy may mắn hàng được an toàn. Khi giao đến tay khách, Luân cũng trình bày sự cố và xin lỗi. "Điều tôi không ngờ là khách hàng đặc biệt thông cảm, còn mang cả nước ấm và bánh để cho tôi", Luân chia sẻ.

Công việc phải tiếp xúc với nhiều người, Luân cho biết, không phải khách hàng nào cũng dễ tính. Nhiều người, khi thấy gói hàng hơi méo mó cũng khó chịu và khiếu nại. Với những trường hợp như vậy, Luân luôn tìm cách giải thích, thậm chí liên hệ với shop giúp khách hàng được kiểm tra kiện hàng để khách thêm yên tâm. Sự chuyên nghiệp của Luân còn được nhiều shop, đối tác công nhận và thường xuyên liên hệ để được hỗ trợ.

Từ khi làm shipper tại BEST, thu nhập của Luân đã được cải thiện đáng kể. Chàng trai cho biết cũng tích lũy được một phần nhỏ để dành cho việc lập gia đình thời gian tới.

Nguyễn Thành Luân kiểm tra thông tin đơn hàng. Ảnh: BEST Express

Top nhân viên giao nhận xuất sắc là chương trình tri ân được BEST tổ chức trên phạm vi toàn quốc nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ shipper, trong việc đảm bảo tốc độ và chất lượng dịch vụ giao hàng, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, đến nay BEST Express đã phát triển mạng lưới 650 bưu cục và 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động. Sau hơn 4 năm phát triển tại thị trường Việt Nam, doanh nghiệp đã mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh, thành toàn quốc với công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày. Bên cạnh dịch vụ chuyển phát nhanh đó, đơn vị cũng giới thiệu mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục chuyển phát nhanh, dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo.

Tuệ Anh