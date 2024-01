BEST trao quà cho shipper xuất sắc khu vực Đông Nam Bộ

Lãnh đạo doanh nghiệp tới thăm và tặng quà tri ân cho shipper tại Đồng Nai, Bình Dương theo chương trình vinh danh “Top nhân viên giao nhận xuất sắc”.

Theo đại diện BEST, khu vực Đồng Nai, Bình Dương là những địa phương đang có sự phát triển vượt bậc về hoạt động thương mại điện tử. Là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn, lực lượng lao động đông nên nhu cầu mua sắm đặc biệt là mua sắm trực tuyến tương đối lớn. Các bưu cục chuyển phát nhanh BEST Express ở đây xử lý khối lượng hàng có khi lên tới gần 1.000 đơn mỗi ngày tại một điểm bưu cục.

Chương trình tri ân top nhân viên giao nhận xuất sắc tiến hành trao thưởng cho shipper khu vực Đông Nam Bộ. Ảnh: BEST Express

Để động viên thành tích của anh em shipper tại các tỉnh Đông Nam Bộ, trước thềm năm mới 2024, BEST Express đã tổ chức trao quà cho các shipper xuất sắc của khu vực này. Thành tích được ghi nhận dựa trên tỷ lệ tổng số bưu kiện được giao thành công của mỗi shipper trong mùa cao điểm cuối năm.

Anh Nguyễn Đình Quý (sinh năm 2000), nhân viên giao nhận của bưu cục BEST Express Biên Hoà là một trong những shipper có tuổi đời trẻ nhất được vinh danh theo chương trình. Quý cho biết, không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ chủ động sắp xếp hàng hoá hợp lý và cố gắng thuyết phục khách nhận hàng để giao đơn thành công ngay lần giao đầu tiên nhằm rút ngắn thời gian xử lý hàng hoá.

Shipper Nguyễn Đình Quý thuộc bưu cục BEST Express Biên Hòa. Ảnh: BEST Express

Được vinh danh dịp này còn có anh Phạm Việt Phương, nhân viên giao nhận của bưu cục BEST Express Thủ Dầu Một, Bình Dương. Tuyến của anh hàng nhiều, khoảng cách giao lại khá xa nên mỗi ngày anh đều tranh thủ làm việc từ sáng sớm, vừa tranh thủ lúc trời còn mát mẻ, vừa cố gắng giao nhanh để khách không phải đợi tới cuối ngày.

Hàng nhiều, đôi khi còn gặp khách có yêu cầu khó nhưng Phương luôn cố gắng giữ thái độ hòa nhã. "Nóng nảy không những hỏng việc mà còn làm bản thân mình cũng mệt theo. Mình phải vui vẻ thì khách mới hiểu, mới dễ dàng chấp thuận theo, công việc mới thuận lợi", anh nói.

Anh Phạm Việt Phương là shipper tại bưu cục BEST Express Thủ Dầu Một. Ảnh: BEST Express

Cả anh Quý và anh Phương đều phụ trách các tuyến tập trung nhiều doanh nghiệp và khu công nghiệp, chỉ có thể giao đơn trong giờ hành chính nên đơn về thứ 7, chủ nhật sẽ dồn qua giao vào thứ 2. Đầu tuần là lúc các anh bận rộn hơn cả, vừa giải quyết hết hàng tồn cuối tuần lại tranh thủ giao hết hàng mới. Dù mệt nhưng các shipper luôn giữ tinh thần vui vẻ và mong đơn hàng không ngừng gia tăng để anh em có thu nhập ổn định.

Chương trình tri ân top nhân viên giao nhận xuất sắc được BEST Express tổ chức trên phạm vi toàn quốc nhằm ghi nhận nỗ lực của các shipper trên toàn hệ thống. Đại diện doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành và mang đến nhiều trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng cũng như các nhân viên.



Năm 2023 vượt qua biến động về kinh tế trong và ngoài nước, BEST Express duy trì đà tăng trưởng với mạng lưới hơn 650 bưu cục và 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động. Sau hơn 4 năm phát triển tại thị trường Việt Nam, doanh nghiệp đã mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh, thành toàn quốc với công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày. Bên cạnh đó, đơn vị cũng giới thiệu mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục chuyển phát nhanh, dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo.

Tuệ Anh