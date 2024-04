BEST thưởng lớn cho các đối tác nhượng quyền xuất sắc năm 2023

Tại khu vực miền Bắc, giải thưởng “Bưu cục sale kiện tăng trưởng nhanh” được trao cho bưu cục BEST Express Lạng Giang (Bắc Giang) vì nỗ lực phát triển dịch vụ chuyển phát nhanh tại địa phương và thu hút nhiều khách hàng mới tin dùng dịch vụ BEST Express. Ông Nguyễn Văn Sơn – chủ bưu cục cho biết bưu cục Lạng Giang luôn nỗ lực phát triển chất lượng dịch vụ, đem lại sự an tâm cho khách hàng để hướng tới mục tiêu phát triển lâu dài tại địa phương.