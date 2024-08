BEST thưởng gần 1 tỷ đồng cho 200 bưu cục vận hành xuất sắc tháng 7

BEST Express trao thưởng cho 201 bưu cục có hiệu suất vận hành xuất sắc tháng 7, với tỷ lệ giao hàng thành công dẫn đầu mạng lưới.

Quý 2, BEST Express tăng trưởng mạnh về quy mô mạng lưới và chất lượng vận hành. Về quy mô, BEST ghi nhận 140 bưu cục mới vận hành trên toàn quốc. Về chất lượng vận hành, trong tháng bảy mạng lưới bưu cục toàn quốc duy trì tỷ lệ giao hàng thành công ở mức cao với 201 bưu cục đạt tỷ lệ giao hàng thành công từ 85% trở lên.

Để kịp thời ghi nhận nỗ lực xử lý hàng hóa của các bưu cục nhượng quyền, đặc biệt là trong việc đảm bảo hiệu suất xử lý đơn hàng của đối tác sàn thương mại điện tử trong tháng 7, BEST Express sẽ trao thưởng cho 201 bưu cục có hiệu xuất vận hành xuất sắc với tổng giá trị tiền thưởng gần một tỷ đồng.

Shipper BEST Express kiểm tra đơn hàng cần giao trong ngày. Ảnh: BEST Express

Theo chia sẻ từ bộ phận Quản lý chất lượng của đơn vị, hiệu suất vận hành của các bưu cục được đánh giá dựa trên tỷ lệ giao hàng thành công mỗi ngày. Theo đó tháng 7 có 201 bưu cục được trao thưởng với tỷ lệ giao hàng thành công trung bình trong tháng đạt từ 85% đến 100%. Trong số này, có gần 50 bưu cục luôn đảm bảo tỷ lệ giao hàng thành công từ 90%.

Ngoài bưu cục ở các thành phố lớn như bưu cục Ngũ Hiệp và bưu cục Phúc Thọ (Hà Nội), bưu cục Tam Thuận và bưu cục Hòa Khánh (Đà Nẵng) vốn duy trì ổn định về chất lượng vận hành và các chỉ số trải nghiệm dịch vụ. Top 10 bưu cục dẫn đầu danh sách vận hành xuất sắc chứng kiến vươn lên của các bưu cục Tây Nam Bộ như bưu cục Cường Phát và Châu Đốc (An Giang), bưu cục Cù Lao Minh (Bến Tre) hay các bưu cục Hòa Lợi (Bình Dương), Hạ Hòa (Phú Thọ), Hoa Anh (Nam Định) cũng đang dần khẳng định được uy tín và chất lượng dịch vụ tại khu vực mình.

Shipper bưu cục Hoa Anh (Nam Định) đang giao hàng cho khách. Ảnh: BEST Express

Để đạt được hiệu suất vận hành ổn định này, các bưu cục BEST Express trên toàn quốc đều có những chính sách chuẩn bị kỹ lưỡng về đội ngũ nhân viên giao nhận, chính sách lương thưởng và cả những chương trình "thưởng nóng" nhằm khích lệ shipper nỗ lực giao hàng thành công.

Chị Lâm Thị Kim Lến, chủ bưu cục Châu Đốc (An Giang) chia sẻ, đội ngũ shipper có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy bưu cục hoạt động hiệu quả. Theo đó, bưu cục chị xây dựng nhiều chính sách hấp dẫn để khuyến khích đội ngũ shipper. Khi đạt hiệu suất giao hàng thành công từ 80% trở lên, anh em sẽ được thưởng ngay. Đổi lại, nếu hiệu suất đạt dưới 70%, shipper sẽ chịu phạt để nhắc nhở và cố gắng cải thiện thành tích giao. Mỗi đầu ngày bưu cục chị đều có cuộc họp nhanh 15 phút với anh em shipper để trao đổi nhanh về những khó khăn anh em đang gặp phải và kịp thời tìm hướng giải quyết. Nhờ cách quản lý theo ngày, bưu cục Châu Đốc luôn xử lý hàng giao nhanh chóng và hiệu quả.

Trong khi đó, bưu cục BEST Express Hòa Khánh - bưu cục xuất sắc khu vực Đà Nẵng lại chủ động trong chuẩn bị nguồn nhân lực để đảm bảo 100% nhân sự làm việc trong các dịp cao điểm. Anh Lê Hồng Kỳ, chủ bưu cục BEST Express Hòa Khánh cho biết, bưu cục tính lương tăng ca cho tất cả nhân viên làm đủ 7 ngày mỗi tuần. Những ngày cao điểm, hiệu suất giao nhận được bưu cục theo dõi một tiếng một lần nhằm đảm bảo tỷ lệ ký nhận và tất cả các chỉ tiêu khác theo tiêu chuẩn của BEST Express. Vào các dịp lễ, Tết nhân viên chính thức ở các tỉnh thành xa chưa đi làm kịp sẽ có nhân viên thời vụ và cộng tác viên hỗ trợ đảm bảo giao hết hàng trong ngày và đạt được các chỉ tiêu giao nhận.

Shipper tại Quận 12 (TP HCM) giao hàng đến khu dân sinh từ 7h sáng, sau đó giao chuyến hai đến khu văn phòng. Ảnh: BEST Express

Với đội ngũ 7.500 shipper đang hoat động toàn quốc, dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express đang góp phần kích cầu tiêu dùng thương mại điện tử, đưa hàng chuyển phát nhanh đến tay khách hàng trên toàn quốc.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, đến nay BEST Express đã phát triển mạng lưới với 700 bưu cục và 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động. Sau hơn 4 năm phát triển, doanh nghiệp mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh, thành toàn quốc với công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày, là đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử, các kênh mua sắm nội địa uy tín và hàng chục nghìn đối tác shop online.

Ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa BEST Express, khách hàng và đối tác có thể lựa chọn dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo (gồm vận chuyển hàng đầy xe tải FTL và vận chuyển hàng lẻ LTL) và dịch vụ chuỗi cung ứng kiêm kho bãi thông minh BEST Supplychain.

Thế Đan