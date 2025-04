BEST thử nghiệm xử lý hàng hóa tại kho Supply chain Long An

BEST đang hoàn thiện những hạng mục cuối và chạy thử kho Supply chain Long An, hứa hẹn mang đến cho đối tác dịch vụ chuỗi cung ứng thông minh, hiệu quả.

Dự án kho Supply chain đầu tiên của BEST Inc. với diện tích 3.000 m2 tại khu công nghiệp Xuyên Á, tỉnh Long An đang dần hoàn thiện. Đến nay đơn vị đã hoàn tất việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, hệ thống thoát nước và wifi.

Hệ thống kệ hàng được quy hoạch với 5 khu vực chính gồm hai loại kệ hàng. Loại kệ cao 2,3 m đã hoàn thiện với 22 dãy và loại kệ cao 5 m đang được vận chuyển về Việt Nam để lắp đặt. Hệ thống 1.000 pallet công nghiệp có khả năng chịu tải lớn cũng đã đưa vào kho để phục vụ lưu trữ hàng hóa 2C.

Toàn cảnh kho Supply chain tại Khu công nghiệp Xuyên Á (Long An). Ảnh: BEST Inc.

Với việc hoàn thiện kho Supply chain, BEST Inc. sẽ triển khai dịch vụ chuỗi cung ứng toàn trình bao gồm kho vận, lưu kho và xử lý đơn hàng (đóng gói, dán vận đơn, giao vận) theo yêu cầu, cung cấp phần mềm quản lý hàng, cung cấp dịch vụ vận chuyển. Ngoài ra, đơn vị còn triển khai tập kết hàng tại Trung Quốc, thông quan nhập khẩu và vận chuyển xuyên biên giới hàng hoá từ Trung Quốc về Việt Nam theo đường chính ngạch, giúp các doanh nghiệp có nhu cầu kết nối với thị trường Trung Quốc dễ dàng triển khai chuỗi hoạt động chỉ với một đầu mối kết nối.

Nhân viên BEST nhận hàng nhập kho để vận hành thử nghiệm. Ảnh: BEST Inc.

Điểm nổi bật của kho thông minh này là theo dõi hàng tồn kho theo thời gian thực, khả năng truy cập nhanh, chính xác, giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm và xuất nhập hàng. Đơn vị sử dụng phần mềm WMS do chính BEST phát triển để quản lý hàng lưu kho dựa trên nhu cầu, quy mô, thông tin hàng hóa như trọng lượng, kích thước, cùng thuộc tính vị trí hoặc cấu hình khu vực lưu trữ phù hợp.

Với các đối tác đã sử dụng hệ thống ERP riêng, BEST sẽ hỗ trợ kết nối đến hệ thống WMS của BEST để đồng bộ dữ liệu quản lý hàng, kịp thời cập nhật thông tin đơn hàng.

Với đối tác chưa sử dụng ERP, đơn vị sẽ cung cấp hệ thống quản lý miễn phí (Portal) hoặc hệ thống có phí (BEST Qianyi ERP do BEST phát triển) để đối tác lựa chọn theo nhu cầu sử dụng.

Sau khi kết nối hệ thống sẽ đồng bộ thông tin hàng hóa và tự động cập nhật đơn khi có phát sinh đơn đặt hàng từ các nền tảng thương mại điện tử (riêng đối tác sử dụng hệ thống quản lý miễn phí cần tự cập nhật đơn hàng thủ công tính năng này bị hạn chế trên phần mềm miễn phí). Hệ thống nhận thông tin đơn hàng và tự đề xuất vị trí kệ hàng có sản phẩm cần lấy nhờ đó xử lý đóng gói hàng hóa được đảm bảo nhanh chóng, chính xác.

Dịch vụ vận chuyển và giao hàng cũng sẽ được BEST đảm nhận nếu khách có yêu cầu.

Nhờ ứng dụng công nghệ tự động hóa và các giải pháp thông minh, kho BEST Supply chain có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhân lực vừa giảm thiểu sai sót trong quá trình quản lý, vận hành nhà kho. Các thao tác xuất nhập, kiểm kê hàng hóa đều được thực hiện tự động để đảm bảo tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi quản lý, vừa đảm bảo việc xử lý hàng hóa chính xác đồng thời tối đa hóa việc sử dụng công suất kho. Mọi dữ liệu biến động hàng hóa được hệ thống của BEST cập nhật đến khách hàng theo thời gian thực, khách hàng có thể dễ dàng theo dõi tình trạng hàng trong kho nếu có hệ thống tương thích để nhận dữ liệu.

Hệ thống kệ cao 2,3 m tại kho BEST Suppychain. Ảnh: BEST Inc.

Với việc vận hành kho Supply chain, hệ sinh thái dịch vụ của BEST được mở rộng thêm hạng mục kho bãi thông minh. Như vậy khách hàng sẽ được trải nghiệm toàn trình các dịch vụ đa dạng của đơn vị, ngoài dịch vụ vận chuyển phát nhanh trong nước BEST Express, dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo khách hàng sẽ được kết nối với dịch vụ chuỗi cung ứng kiêm kho bãi thông minh BEST Supplychain.

Với kinh nghiệm hơn 17 năm hoạt động trong ngành logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu, BEST Inc. nhận định việc đầu tư xây dựng hệ thống kho thông minh là để đón đầu nhu cầu logistics hiện đại của thị trường.

Gia nhập thị trường Việt Nam năm 2019, BEST nhanh chóng giới thiệu đến người dùng dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express và mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục. Đến nay, dịch vụ BEST Express đã mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh thành với 850 bưu cục, 39 trung tâm phân loại tự động, 100.000 m2 kho bãi cùng hơn 7.500 nhân viên giao nhận, là đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử và hàng chục ngàn shop online trên toàn quốc.

Thế Đan