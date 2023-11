BEST tham gia triển lãm công nghiệp và sản xuất Việt Nam

BEST Việt Nam giới thiệu các giải pháp quản trị logistics và kinh doanh thương mại điện tử tại triển lãm công nghiệp và sản xuất VIMF.

Triển lãm công nghiệp và sản xuất Việt Nam (VIMF) được tổ chức tại trung tâm văn hóa Kinh Bắc, Bắc Ninh, từ 8 đến 10/11. Sự kiện quy tụ hơn 400 gian hàng đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Mỹ, Đức...

Khu vực cổng triển lãm VIMF. Ảnh: BEST Việt Nam

Tại sự kiện, các doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm máy móc, thiết bị công nghiệp, gia công cơ khí, tự động hóa, công nghệ in và thiết kế 3D, các giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0, IoT, sản xuất thông minh, AI và robot trong công nghiệp... Ngoài ra, trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tham gia triển lãm, đội ngũ BEST Việt Nam giới thiệu các giải pháp công nghệ hỗ trợ quản lý bán hàng và theo dõi đơn hàng thương mại điện tử trong nước và xuyên biên giới. Đơn vị tích cực tư vấn cho các nhà sản xuất các phần mềm quản lý phù hợp với đặc trưng sản phẩm và hình thức kinh doanh. Các phần mềm quản lý do BEST Software đang phát triển kết nối tới 40 sàn thương mại điện tử lớn trên thế giới, giúp đối tác phát triển kinh doanh xuyên biên giới thuận lợi hơn.

Trước đó, BEST từng giới thiệu các phần mềm tại triển lãm Logistics Quốc tế Việt Nam ở TP HCM hồi tháng 8. Ảnh: BEST Express

Các phần mềm này hỗ trợ điều phối luồng dữ liệu giữa các quy trình kinh doanh của công ty. Người dùng cũng có thể liên kết các hoạt động tài chính, chuỗi cung ứng, vận hành, thương mại, báo cáo, sản xuất và nguồn nhân lực của công ty trên cùng nền tảng.

Thông qua các báo cáo trực quan đa chiều về dữ liệu hàng tồn kho, đối tác có thể chủ động xuất - nhập hàng, quản lý vòng đời sản phẩm tồn hiệu quả. Tính năng hỗ trợ theo dõi toàn diện dữ liệu và tự động tạo các đề xuất bổ sung hàng thông minh cũng giúp doanh nghiệp tránh tình trạng hết hàng bất ngờ.

Đơn cử, khi lượng hàng tồn tới ngưỡng cảnh báo do người dùng cài đặt, hệ thống sẽ tự động tạo đơn để bổ sung sản phẩm. Số lượng sẽ được tùy chỉnh theo chiến lược mua hàng định kỳ hoặc khi tình trạng tồn kho thấp.

Ngoài ra, phần mềm còn giúp đối tác triển khai mua và giao hàng đa nền tảng, kéo đơn về theo thời gian thực. Khi có vấn đề phát sinh trong quá trình giao vận, hệ thống sẽ gửi cảnh báo. Qua đó doanh nghiệp có thể hạn chế các rủi ro tiềm ẩn. Khi có yêu cầu xuất hoặc nhập kho, hệ thống sẽ xác định những điểm có hàng và tự động kết nối với nơi gần nhất. Tuyến đường cũng được tối ưu để tiết kiệm chi phí vận hành hiệu quả.

Các giải pháp quản lý bán hàng của BEST được nhiều đối tác tìm hiểu. Ảnh: BEST Express

Doanh nghiệp muốn mở rộng mạng lưới phân phối cũng có thể dựa vào phần mềm này để cấp tài khoản phụ cho các đại lý. Họ có quyền đăng nhập hệ thống, phân quyền thao tác trên hệ thống quản lý bán hàng của tài khoản chính. Các nhà bán hàng có thể xây dựng mạng lưới riêng tại nhiều quốc gia, kiểm soát nguồn hàng và doanh thu thực tế thuận lợi hơn.

Dịp này, đơn vị cũng giới thiệu BEST Software - mảng nghiệp vụ đang được tập đoàn BEST Inc. triển khai tại Việt Nam, chuyên cung cấp các giải pháp số hóa và đổi mới mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp thương mại điện tử, logistics, bán lẻ trong và ngoài nước. Các sản phẩm được phát triển dựa trên công nghệ kỹ thuật số và kinh nghiệm thực chiến logistics chuyên nghiệp.

Hệ thống sản phẩm của BEST Software gồm: phần mềm in đơn hàng, hệ thống quản lý kho WMS, nền tảng quản lý vận chuyển TMS, công cụ hỗ trợ tăng hiệu quả livestream, quản lý kỹ thuật số cho sản phẩm, hệ thống thu ngân POS, phần mềm quản lý đơn hàng xuyên biên giới... Ngoài ra đơn vị còn cung cấp giải pháp hỗ trợ từ mua bán tới logistics, SaaS toàn cảnh, toàn chuỗi, giúp nâng cấp kỹ thuật số thông minh cho doanh nghiệp.

Tuệ Anh