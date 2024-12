BEST tham dự hội thảo thương mại điện tử CHWE 2024

BEST Inc. Việt Nam sẽ tham dự Hội thảo thương mại điện tử CHWE 2024 về chủ đề thương mại điện tử toàn cầu vào 14h ngày 19/12.

Hội thảo này nằm trong khuôn khổ Triển lãm quà tặng, đồ gia dụng và đồ chơi trẻ em (IGHE x IBTE 2024) diễn ra từ 18-20/12 tại Trung Tâm Hội Chợ và Triển Lãm Sài Gòn (SECC).

Tham gia hội thảo, ngoài đại diện của BEST Inc. Việt Nam còn có đại diện của các đơn vị thương mại điện tử như Shopee, Tik Tok Shop... Các diễn giả sẽ chia sẻ về những thử thích và cơ hội khi phát triển kinh doanh thương mại điện tử tại thị trường Việt Nam, cách xây dựng chiến lược sản phẩm và kinh nghiệm thực chiến để vận hành thương mại điện tử cùng hệ sinh thái logistics thương mại điện tử nhằm kết nối người bán với người mua hiệu quả.

Thông tin về hệ sinh thái logistics của BEST. được nhiều đối tác quan tâm tìm hiểu tại một triển lãm. Ảnh: BEST Inc. Việt Nam. Ảnh: BEST Inc. Việt Nam

Ngoài phiên hội thảo, đơn vị cũng tham gia trưng bày tư liệu giới thiệu về hoạt động của đơn vị và tư vấn về hệ sinh thái logistics mà BEST đang triển khai tại Việt Nam.

Nối tiếp thành công của triển lãm IGHE x IBTE 2023, triển lãm năm nay tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Bộ Công Thương Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam do Công ty Vinexad & Chaoyu Expo đồng tổ chức cùng sự phối hợp của Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam (Vacod), Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR), Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam (Voma), Hiệp hội Bao bì Việt Nam (Vinpas), Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam (Vinasme).

Một góc triển lãm IGHE x IBTE năm 2023. Ảnh: BEST Inc. Việt Nam

Nhiều thương hiệu hàng đầu trong và ngoài nước như RL Industry, X&W, Yingniupai, Fusheng Metals, Changwen, Hangshou, Little Cook, Minh Anh, Saha Box, Tianxing Hardware, Yinghuade, Pioneer, Acteverrl Iindustry sẽ góp mặt tại kỳ triển lãm năm nay.

Ngoài ra, triển lãm còn thu hút nhiều nền tảng thương mại điện tử nổi tiếng như Lazada, Amazon, Tiktok, Shopee tham gia tổ chức hội thảo chuyên ngành với chủ đề hấp dẫn, mang đến nhiều kiến thức giúp doanh nghiệp tham quan và tham dự tận dụng các cơ hội kinh doanh kết hợp truyền thống và trực tuyến.

Các hoạt động kết nối giao thương B2B bên lề triển lãm sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp tham gia. Các hiệp hội ngành hàng từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ sẽ tổ chức đoàn nhà mua đến tham gia các hoạt động kết nối giao thương và tiến hành trao đổi chuyên sâu trực tiếp thảo luận về hợp tác với các doanh nghiệp.

"Tham gia triển lãm này, BEST Inc. Việt Nam kỳ vọng sẽ đưa hệ sinh thái đa dịch vụ của đơn vị giới thiệu gần hơn đến các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đem lại cơ hội hợp tác, kết nối dịch vụ logistics toàn trình của đơn vị sâu rộng đến hoạt động thương mại điện của các doanh nghiệp", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Gia nhập thị trường Việt Nam năm 2019, BEST nhanh chóng giới thiệu đến người dùng dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express và mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục. Đến nay, dịch vụ BEST Express đã mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh thành với 700 bưu cục, 39 trung tâm phân loại tự động, 100.000 m2 kho bãi cùng hơn 7.500 nhân viên giao nhận, là đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử và hàng chục ngàn shop online trên toàn quốc.

Ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh, khách hàng có thể chọn dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, vận chuyển hàng hóa BEST Cargo (FTL và LTL), chuỗi cung ứng kiêm kho bãi thông minh BEST Supplychain.

Thế Đan