BEST tạo lợi thế với giải pháp giao hàng không tiền mặt

Nhờ rút ngắn thời gian đối soát và thanh toán COD cho các shop online, BEST được nhiều đơn vị tin tưởng.

Chị Vũ Thị Trang, đại diện bộ phận Kế toán - Tài chính BEST Express cho biết, triển khai thanh toán không tiền mặt giúp tốc độ luân chuyển dòng tiền COD tăng nhanh. Giao dịch trực tuyến được đồng bộ thông tin về hệ thống quản lý thanh toán của BEST ngày lập tức, nhờ đó thời gian đối soát và thanh toán COD cho shop cũng được rút ngắn.

Khách hàng quét mã QR thanh toán online khi nhận hàng từ BEST. Ảnh: BEST Express

Trước đây, lượng tiền mặt thanh toán COD trong ngày được các bưu cục thu và kiểm đếm vào cuối ngày và mang ra các phòng giao dịch ngân hàng để nộp vào tài khoản BEST vào ngày hôm sau. Thông thường vào khoảng chiều ngày hôm sau, BEST mới nhận được khoản tiền COD ngày hôm trước. Như vậy riêng thời gian thu hộ và chuyển tiền về đến tài khoản BEST đã mất gần 2 ngày.

Hiện nay, với hình thức giao hàng không tiền mặt, khi nhận hàng người nhận có thể quét mã QR để thanh toán COD qua cổng thanh toán VNPAY hoặc chuyển khoản trực tiếp bằng liên kết liên ngân hàng, khi người dùng xác nhận thực hiện giao dịch, khoản tiền thanh toán được ghi có ngay vào tài khoản BEST.

Tổng thời gian thực hiện từ khi thu hộ đến khi tiền vào tài khoản BEST rút xuống được tính bằng phút. Ngay trong ngày, bộ phận Tài chính - Kế toán của BEST sẽ thống kê lượng tiền vào tài khoản, đối soát chi tiết với lượng đơn COD đã giao hàng thành để lên kế hoạch chuyển tiền về cho shop. Nhờ triển khai hình thức thanh toán COD không tiền mặt, thời gian chuyển hoàn COD cho shop được rút ngắn 2-3 ngày so với trước đây.

Đội ngũ shipper giảm áp lực với phương thức giao hàng không tiền mặt. Ảnh: BEST Express

Với số ít những khách hàng không thể áp dụng các hình thức thanh toán trực tuyến, đội ngũ shipper sẽ thu tiền mặt và cuối mỗi ca giao hàng sẽ đến các điểm giao dịch tiền mặt để nộp về cho BEST. Để việc nộp COD về tài khoản đơn vị có thể tiến hành liền mạch 24/7 kể cả ngày lễ, BEST Express vừa hợp tác với thêm đối tác mới để triển khai hình thức nộp tiền thu hộ tại điểm giao dịch của đối tác, với mạng lưới các điểm giao dịch phủ sóng toàn quốc và làm việc thông ngày nghỉ, nhờ đó, khoản tiền thu hộ được xử lý nhanh chóng.

Thông tin chi tiết về khoản tiền cần nộp được đồng bộ từ hệ thống quản lý của BEST đến nền tảng của đối tác thông qua các mã giao dịch được tạo tự động khi người nộp tiền thao tác trên app shipper BEST Express. Các mã giao dịch sẽ được nhân viên tại các điểm giao dịch tiền mặt phía đối tác tiếp nhận và tham chiếu để kiểm tra. Sau khi người nộp tiền xác nhận thông tin, nhân viên giao dịch sẽ nhận tiền mặt từ người nộp, kiểm đếm và thao tác trên hệ thống.

Đại diện đơn vị cho biết, các giải pháp giao hàng không tiền mặt đang được triển khai còn giảm đáng kể tỷ lệ sai sót khi bưu tá thu tiền mặt và nộp tiền về cho BEST qua ngân hàng.

"Trước đây bưu tá sẽ nộp tiền thu hộ COD vào tài khoản thông qua các điểm giao dịch của ngân hàng, việc ghi phiếu nộp tiền thường xuyên xảy ra sai sót. Bưu tá ghi sai tên hoặc sai mã bưu cục khiến việc đối soát gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian", chị Trang nói.

Nhưng với việc hợp tác nộp tiền COD tại điểm thu hộ của đối tác, thông tin giao dịch được hệ thống tự động đồng bộ, toàn bộ giao dịch sẽ được hệ thống của đối tác thống kê và gửi báo cáo đối soát chi tiết đến công ty. Nhờ đó, khối lượng công việc của bộ phận Kế toán- Tài chính giảm đi đáng kể và tốc độ thanh toán COD được tăng nhanh.

Shipper trên đường giao hàng. Ảnh: BEST Express

Giao hàng không tiền mặt là dự án trọng điểm trong năm 2023 nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng khi sử dụng dịch vụ BEST Express. Các giải pháp giúp đơn vị dễ dàng quản trị thanh toán COD, rút ngắn thời gian hoàn tiền COD cho shop, đồng thời góp phần hiện thực hóa mong muốn tận dụng công nghệ để mở rộng kết nối, gia tăng an toàn và nâng cao trải nghiệm người dùng khi sử dụng dịch vụ.

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 2019, BEST Inc. Việt Nam giới thiệu đến khách hàng dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express, mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục, dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border và các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới SaaS.

Sau gần 4 năm, BEST Inc. Việt Nam đã mở rộng mạng lưới dịch vụ rộng khắp đến 63 tỉnh thành toàn quốc và tăng cường ứng dụng công nghệ tự động hóa vào vận hành với hệ thống 36 trung tâm phân loại tự động và hơn 650 bưu cục trên cả nước. Công suất xử lý đơn hàng của BEST hiện nay là 2,2 triệu đơn đặt hàng mỗi ngày.

Tuệ Anh