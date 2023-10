BEST tạo điều kiện cho nữ giới phát triển công việc

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, BEST Inc. Việt Nam khởi đầu sứ mệnh phụng sự khách hàng bằng dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express và không ngừng ứng dụng công nghệ tự động vào các hoạt động xử lý hàng hóa để mang đến dịch vụ hậu cần logistics toàn diện. Bên cạnh đó, đơn vị cũng giới thiệu đến khách hàng và đối tác trong nước mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục chuyển phát nhanh và tiếp tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ với dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo.