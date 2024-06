BEST tăng cường đầu tư vận tải đón mùa cao điểm

BEST Express nhận bàn giao lô 15 xe tải cỡ lớn ngày 11/6 tại Bắc Ninh, tăng cường đầu tư hạ tầng vận tải để nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển, đón mùa cao điểm cuối năm.

Trong bối cảnh thị trường mua sắm trực tuyến ngày càng sôi động, nhu cầu về dịch vụ giao nhận hàng ngày càng tăng đồng thời yêu cầu về chất lượng và tốc độ vận chuyển ngày càng khắt khe, BEST Express đã chú trọng gia tăng đầu tư hạ tầng vận tải và nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là trong những tháng cao điểm cuối năm.

BEST nhận bàn giao xe từ đối tác ôtô Hải Âu. Ảnh: Ôtô Hải Âu

Lô 15 xe tải được đơn vị trang bị là xe tải thùng kín Chenglong M3 200HP, tải trọng 7.800 kg và thể tích lòng thùng lớn lên đến hơn 55,83 m3 giúp đơn vị tối đa số lượng hàng hóa có thể chuyên chở trong một chuyến. Đồng thời với hệ thống khung gầm chắc chắn và thùng kín container cỡ lớn, xe giúp đơn vị đảm bảo an toàn hàng hóa khi vận hành. Phương tiện này cũng đạt và tiêu chuẩn khí thải Euro V, thân thiện với môi trường và người sử dụng.

Lô xe mới được bàn giao cho BEST Express tại Bắc Ninh. Ảnh: Thành Trung

Tại sự kiện bàn giao xe, ông Mai Hoài Nam - Quản lý đội xe toàn quốc, BEST Việt Nam cho biết, nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu giao vận ngày càng tăng của các đối tác thương mại điện tử trong ngoài nước, BEST Express hợp tác với Ôtô Hải Âu đầu tư thêm 15 đầu xe mới. "Việc tăng cường đầu tư đội xe giúp BEST gia tăng năng lực vận tải để vận chuyển hàng hóa nhanh hơn, hiệu quả hơn, cũng là minh chứng rõ ràng cho cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển của doanh nghiệp trong thời gian tới", ông Hoài Nam nói.

Việc gia tăng đội xe vận tải góp phần hiện thực hóa mong muốn của đơn vị thông qua việc củng cố hạ tầng vận tải sẽ mở rộng kết nối hàng hoá, gia tăng hiệu suất giao vận và mang đến nhiều tiện ích hơn nữa cho khách hàng sử dụng dịch vụ BEST Express. Đây cũng là một phần trong chuỗi các dự án nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh của BEST tại Việt Nam.

Năm 2023, BEST Việt Nam đã thực hiện gần 60.000 chuyến xe phục vụ nhu cầu giao nhận, vận chuyển hàng hóa trên toàn quốc. Dự kiến nhu cầu vận tải trong năm 2024 của đơn vị sẽ gia tăng khoảng 30% đến 40% khi các dịch vụ mới như vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, dịch vụ chuỗi cung ứng BEST Supplychain, dịch vụ vận tải BEST Cargo và dịch vụ phần mềm hỗ trợ quản lý bán hàng BEST Software đang trên đà mở rộng quy mô.

Với việc bổ sung thêm 15 xe mới, BEST đang sở hữu hơn 500 đầu xe với nhiều thương hiệu khác nhau, phục vụ luân chuyển hàng hóa chuyển phát nhanh trên toàn quốc.

Ông Mai Hoài Nam - Quản lý đội xe toàn quốc, BEST Việt Nam đang kiểm tra lô xe mới. Ảnh: Thành Trung

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, BEST Express nhanh chóng tận dụng mạng lưới dịch vụ sẵn có tại thị trường nội địa, tạo bước đệm vững chắc cho sự phát triển của đơn vị tại đây.

Sau gần 5 năm không ngừng xây dựng và phát triển, Best Express Việt Nam đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp 63 tỉnh thành toàn quốc, đạt độ phủ dịch vụ lên đến 99% với hệ thống 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động trải dài khắp cả nước, tổng diện tích kho bãi đang khai thác là hơn 100 ha với công suất xử lý đơn hàng lên đến hơn 2,2 triệu đơn một ngày. Hiện BEST Express là đối tác chuyển phát nhanh của các sàn thương mại điện tử và hàng chục nghìn shop online trên toàn quốc.

Thế Đan