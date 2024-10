BEST tăng cường chuyển đổi số phát triển hệ sinh thái logistics

Đơn vị đầu tư hàng chục triệu USD vào chuyển đổi số giúp khách hàng cùng lúc sử dụng được nhiều dịch vụ của BEST với chất lượng dịch vụ đảm bảo.

Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, nhu cầu logistics tăng mạnh đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh.

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, trong suốt 5 năm hoạt động tại Việt Nam, BEST đã đầu tư hàng chục triệu đô la Mỹ để xây dựng hạ tầng logistics thông minh, ứng dụng công nghệ để phát triển hệ sinh thái dịch vụ logistics toàn trình và hiện đại, giúp khách hàng và đối tác có thể dễ dàng sử dụng các dịch vụ của BEST chỉ với một kết nối đơn giản.

Công nghệ giúp hoạt động logistics hiệu quả và chính xác hơn. Ảnh: BEST Express

Đơn vị ứng dụng chuyển đổi số vào xây dựng các hệ thống phân loại và quản lý đơn hàng, quản lý kho, quản lý vận tải, chăm sóc khách hàng... giúp khách hàng cùng lúc sử dụng được nhiều dịch vụ của BEST với chất lượng dịch vụ đảm bảo.

Gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 10/2019, song song với việc xây dựng mạng lưới dịch vụ và giới thiệu thương hiệu đến khách hàng, đối tác trong nước, đơn vị cũng triển khai kế hoạch xây dựng hai trung tâm phân loại hàng hoá quy mô lớn tại hai khu công nghiệp logistics trọng điểm ở Tân Phú Trung (Củ Chi, TP HCM) và Từ Sơn (Bắc Ninh). Hai trung tâm với diện tích khai thác lần lượt là 40.000 m2 và 45.000 m2 được trang bị hệ thống phân loại tự động đai chéo và hệ thống phân loại tự động "ma trận" tốc độ cao giúp đơn vị triển khai việc phân loại hàng hoá hiệu quả theo mức trọng lượng (trên 3 kg và dưới 3 kg). Với tổng chi phí đầu tư 12,5 triệu USD, hai trung tâm này được đơn vị định hướng sẽ là kho tổng tập kết hàng hoá của các nghiệp vụ khác trong hệ sinh thái BEST Inc. tại hai miền Nam - Bắc.

Cùng với hai trung tâm này, 37 trung tâm phân loại và kho tập kết hàng hoá cỡ vừa và nhỏ cũng được đơn vị xây dựng trải dài toàn quốc góp phần rút ngắn thời gian trung chuyển hàng hoá giữa các địa phương và tối ưu chi phí vận chuyển, kết nối. Hiện nay, hệ thống 39 trung tâm phân loại này không chỉ xử lý hàng chuyển phát nhanh thương mại điện tử của BEST Express mà đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết và quản lý việc vận chuyển hàng hóa của các nghiệp vụ BEST Cargo, BEST Cross- border, BEST Supply chain.

Một góc dây chuyền phân loại hàng hoá dưới 3 kg của BEST Express. Ảnh: BEST Express

Mong muốn mang đến cho người dùng trải nghiệm trọn vẹn, từ cuối năm 2022, ngoài các dịch vụ chuyển phát nhanh trong và ngoài nước cùng dịch vụ kho bãi và vận chuyển hàng cỡ lớn, BEST đã giới thiệu đến khách hàng Việt Nam các phần mềm quản lý bán hàng phát triển bởi BEST Software với hai mảng sản phẩm chính - giải pháp quản lý nguồn lực doanh nghiệp (ERP - Enterprise Resource Planning) dành cho các đơn vị kinh doanh trực tuyến với tên gọi Quanyi ERP và giải pháp quản lý kho vận thông minh dành cho các đơn vị 3PL (Third-party Logistics) với tên gọi TMS, WMS.

Nhờ công nghệ AI, các đơn vị kinh doanh online, các chủ hàng đang sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hoá của BEST cho đến các khách hàng được chờ nhận bưu kiện thương mại điện tử do BEST giao đều dễ dàng theo dõi, kiểm tra tình hình hàng hoá. Đặc biệt, shop online sử dụng phần mềm quản lý bán hàng của BEST có thể cải thiện năng suất bán hàng, quản lý tồn kho hiệu quả và kịp thời nắm bắt cơ hội tăng trưởng doanh số giúp việc kinh doanh khởi sắc hơn.

Công nghệ số giúp quá trình vận chuyển và quản lý hàng hóa của đơn vị trở nên chính xác hơn. Việc theo dõi và ghi nhận thông tin về hàng hóa, vị trí đến việc cập nhật và chia sẻ dữ liệu với các bên liên quan được triển khai theo thời gian thực. Chuyển đổi số giúp giảm thiểu sai sót và tăng độ tin cậy trong quá trình cung cấp dịch vụ đồng thời giúp đơn vị tối ưu hoá hoạt động vận chuyển hiệu quả hơn và các chủ shop online quản lý kinh doanh thương mại điện tử tốt hơn.

Số hoá không chỉ giúp nâng cao chất lượng vận hành mà còn được BEST ứng dụng để tăng hiệu quả chăm sóc khách hàng.

Ứng dụng hình thức thanh toán không tiền mặt giúp BEST tăng cường an toàn cho người nhận hàng. Ảnh: BEST Express

Nhờ công nghệ hỗ trợ, hàng loạt tính năng chăm sóc khách hàng thông minh như tính năng livechat tương tác hai chiều, thông báo hành trình đơn hàng bằng tin nhắn Zalo ZNS hay giải pháp thanh toán không tiền mặt bằng hình thức quét mã QR... được BEST triển khai và mang đến tiện ích tích cực cho người sử dụng dịch vụ.

Thông qua việc tự động hóa và tích hợp thông tin, chuyển đổi số giúp giảm thiểu thời gian xử lý, tăng tốc độ giao hàng và giúp đơn vị phản hồi thông tin cho khách hàng nhanh hơn.

Ngoài dịch vụ vận chuyển trong và ngoài nước cùng dịch vụ phát triển phần mềm quản lý kinh doanh thương mại điện tử, BEST Inc. Việt Nam đang gấp rút xây dựng kho hàng thông minh tại Việt Nam để nhanh chóng kết nối dịch vụ chuỗi cung ứng thông minh BEST Supplychain đến khách hàng trong nước.

Là một trong những ngành dịch vụ then chốt – "xương sống" của nền kinh tế, nhu cầu logistics trong đời sống và sản xuất ngày càng tăng cao. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cũng đã xác định logistics là một trong 8 lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số. Việc các doanh nghiệp chủ động chuyển đổi số hoá sẽ giúp ngành logistics phát triển vững chắc hơn trong thời gian tới.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, BEST nhanh chóng giới thiệu đến người dùng dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express và mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục. Đến nay, mạng lưới dịch vụ BEST Express đã mở rộng đến 63 tỉnh thành với 700 bưu cục, 39 trung tâm phân loại tự động, 100.000 m2 kho bãi cùng hơn 7.500 nhân viên giao nhận. Đơn vị xử lý 1,8 triệu đơn mỗi ngày, là đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử và kênh mua sắm uy tín.

Thế Đan