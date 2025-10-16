BEST sẽ mở trung tâm phân loại vệ tinh tại miền Bắc

Trung tâm phân loại vệ tinh tại miền Bắc sẽ giúp BEST Express tăng năng lực xử lý hàng hóa, rút ngắn thời gian giao nhận và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trung tâm vệ tinh này sẽ đóng vai trò bổ trợ cho các trung tâm phân loại chính, giúp tăng tốc độ xử lý hàng, rút ngắn thời gian luân chuyển và phân bổ hợp lý lưu lượng trong khu vự, đồng thời góp phần giảm tình trạng quá tải trong các giai đoạn cao điểm như cuối năm hay mùa khuyến mãi.

Đại diện BEST Express cho biết, việc xây dựng kế hoạch mở rộng mô hình trung tâm vệ tinh là bước tiến trong chiến lược nâng cao năng lực vận hành, hướng tới mạng lưới phân loại thông minh có khả năng tự động điều phối nguồn lực theo thời gian thực. Qua đó, quy trình vận chuyển từ người gửi đến người nhận được rút ngắn hơn, đảm bảo tiêu chí "nhanh - chính xác - hiệu quả hơn".

BEST Express tiếp tục xây dựng thêm các trung tâm phân loại hiện đại nhằm nâng cao năng lực xử lý hàng hóa. Ảnh: BEST Express

Với định hướng lấy công nghệ làm nền tảng và khách hàng làm trọng tâm, đơn vị đặt mục tiêu củng cố chất lượng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm người dùng và duy trì vị thế trong top ba doanh nghiệp chuyển phát nhanh hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp tiếp tục nâng cấp nền tảng vận hành, mở rộng hệ sinh thái hỗ trợ đối tác nhượng quyền và tăng cường kết nối giữa các khu vực.

Việc xây dựng thêm các trung tâm phân loại vệ tinh tại miền Bắc không chỉ mang ý nghĩa chiến lược về mặt logistics, mà còn thể hiện cam kết dài hạn của BEST trong việc đầu tư cho tương lai ngành chuyển phát nhanh Việt Nam - nơi công nghệ, tốc độ và trải nghiệm khách hàng cùng song hành, tạo nên giá trị bền vững cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Đồng thời, BEST sẽ tiếp tục hoàn thiện các mô-đun AI, ứng dụng machine learning để dự báo luồng hàng, phát hiện lỗi bất thường và tối ưu hóa thuật toán điều phối vận hành.

Ứng dụng công nghệ giúp BEST nâng cao chất lượng dịch vụ. Ảnh: BEST Express

Trong bối cảnh thương mại điện tử tăng trưởng nhanh, ngành chuyển phát nhanh Việt Nam đang cạnh tranh bằng tốc độ và chất lượng dịch vụ, trong đó công nghệ trở thành yếu tố then chốt quyết định năng lực vận hành. BEST Express tiếp tục khẳng định chiến lược "lấy công nghệ làm nền tảng hoạt động" bằng việc liên tục nâng cấp hệ thống, tối ưu năng lực xử lý hàng hóa và quản lý mạng lưới thông minh.

Hiện BEST Express vận hành 39 trung tâm phân loại trên toàn quốc, phần lớn được trang bị hệ thống công nghệ lõi như DWS (Dimensioning Weighing Scanning) và WCS (Warehouse Control System), tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để điều phối luồng hàng tự động. Các dây chuyền này có thể xử lý hàng chục nghìn kiện mỗi giờ, giảm đáng kể thời gian thao tác thủ công và sai sót trong quá trình phân loại.

Hàng hóa được cân đo kiểm tra tự động nên đảm bảo tối đa độ chính xác phân loại. Ảnh: BEST Express

Song song, hệ thống quản lý dữ liệu do BEST phát triển cho phép theo dõi và điều phối toàn bộ quy trình trên nền tảng tập trung, đảm bảo hiệu suất ổn định ngay cả trong mùa cao điểm.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, BEST đã phát triển dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express và mô hình nhượng quyền bưu cục, hiện sở hữu mạng lưới 950 bưu cục, 39 trung tâm phân loại tự động, 100.000 m2 kho bãi và hơn 7.500 nhân viên giao nhận. Doanh nghiệp cũng mở rộng các dịch vụ như BEST Cross-border (vận chuyển xuyên biên giới), BEST Software (quản lý bán hàng xuyên biên giới), BEST Cargo (vận tải FTL và LTL) và BEST Supply Chain (chuỗi cung ứng, kho bãi thông minh).

Thế Đan