BEST nâng cao hệ sinh thái dịch vụ

Doanh nghiệp dự kiến mở rộng tuyến vận chuyển xuyên biên giới Việt - Mỹ nhằm nâng quy mô kinh doanh của các đối tác đang sử dụng dịch vụ.

Từ giữa năm 2023, BEST đã giới thiệu đến khách hàng và đối tác dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo (gồm vận chuyển hàng đầy xe tải FTL và vận chuyển hàng lẻ LTL). Trong năm 2024, đơn vị tiếp tục tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng và năng lực phục vụ của các dịch vụ này, cải thiện trải nghiệm người dùng.

Ngoài ra, để mở rộng tuyến vận chuyển xuyên biên giới, đơn vị đang tiếp tục quy hoạch phát triển tuyến Việt - Mỹ nhằm kết nối đưa sản phẩm của các shop online có nhu cầu đến với thị trường Mỹ, mở rộng quy mô kinh doanh thương mại điện tử của các đối tác đang sử dụng dịch vụ BEST.

Trước đó, đơn vị này đã triển khai tuyến vận chuyển với các thị trường lân cận như Trung Quốc hay các quốc gia Đông Nam Á. Bưu kiện được xử lý và vận chuyển, không thông qua đơn vị chuyển phát trung gian nhờ đó khách hàng có thể giản lược các bước vận hành.

Nhân viên BEST Express đang kiểm tra đơn hàng. Ảnh: BEST Express

Ngoài dịch vụ vận chuyển nội địa, vận chuyển xuyên biên giới và vận tải hàng hóa, các dịch vụ hậu cần kho bãi cũng được đơn vị tăng cường. Với lợi thế đang vận hành 36 kho xử lý hàng hoá cỡ lớn với tổng diện tích gần 100 ha trên toàn quốc, doanh nghiệp có thể kết hợp thực hiện các dịch vụ hoàn tất đơn hàng (fulfillment) cho các đối tác có nhu cầu.

BEST còn cung cấp dịch vụ toàn trình từ kho bãi lưu hàng, dán tem sản phẩm, đóng hàng theo đơn khi có yêu cầu và sau đó vận chuyển đến tay khách hàng. Đại diện doanh nghiệp cho biết, dịch vụ này được nhiều nhãn hàng đối tác sử dụng do tiết kiệm được thời gian chờ người bán lên đơn và giao tới tay đơn vị vận chuyển. Hình thức này giúp rút ngắn thời gian và nhân lực xử lý đơn hàng cho shop trong khi BEST chủ động hơn trong việc đóng hàng và giao hàng.

Song song đó, hoạt động chăm sóc khách hàng cũng được đơn vị tăng cường để đảm bảo chất lượng tư vấn và thời gian hỗ trợ khi các dịch vụ mới phát triển.

Nhân viên bưu cục BEST Express Long Bình Tân sắp xếp lại đơn hàng. Ảnh: BEST Express

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, đến nay BEST Express đã phát triển mạng lưới 650 bưu cục và 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động. Sau hơn bốn năm phát triển, doanh nghiệp mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh, thành với công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày. Hệ thống bưu cục đạt hơn 650 bưu cục. Riêng dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express là đối tác của các sàn thương mại điện tử cùng các kênh mua sắm nội địa uy tín và hàng chục nghìn đối tác shop online.

Ngoài ra, toàn hệ thống có hơn 6.000 shipper đang phụ trách giao-nhận hàng tại các bưu cục cùng hàng nghìn nhân viên tại các trung tâm phân loại hàng hóa.

Shipper của BEST Express đang giao hàng cho khách. Ảnh: BEST Express

Theo đại diện BEST Express, trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam đang tiếp tục tăng trưởng, nhu cầu về hậu cần logistics được dự đoán sẽ tiếp tục tăng mạnh. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố chỉ số hiệu quả logistics (LPI - Logistics Performance Index) năm 2023, Việt Nam xếp thứ 43, nằm trong nhóm 5 nước ASEAN xếp hạng cao nhất. Tốc độ tăng trưởng thị trường logistics của Việt Nam bình quân hàng năm đạt 14 - 16%. Đây là tín hiệu tích cực với doanh nghiệp logistics như BEST Express trong chiến lược triển khai và nâng cao các dịch vụ hậu cần, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Tuệ Anh