BEST kết hợp nhiều đối tác triển khai giao hàng không tiền mặt

BEST hợp tác với VNPAY, Techcombank... triển khai thanh toán không tiền mặt trong ngành chuyển phát nhanh, nhằm nâng cao trải nghiệm và đem đến nhiều tiện ích cho người dùng.

Đại diện BEST cho biết "giao hàng không tiền mặt" là một dự án quan trọng của doanh nghiệp trong năm 2023. Để biến dự án này thành hiện thực, đơn vị đã tích cực tìm các đối tác uy tín trong mảng thanh toán số, cùng tìm ra những giải pháp phù hợp cho hoạt động thanh toán không tiền mặt trong ngành chuyển phát nhanh.

Đơn vị mở đầu dự án bằng việc hợp tác với VNPAY, triển khai hình thức thanh toán bằng mã VNPAY-QR. Đến tháng 8 này, BEST tiếp tục bắt tay cùng Techcombank triển khai giải pháp thu hộ COD qua tài khoản định danh.

Khách hàng thanh toán không tiền mặt khi nhận hàng từ BEST. Ảnh: BEST

Techcombank là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam, và là một trong những ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á. Theo đuổi chiến lược lấy khách hàng là trọng tâm, Techcombank hiện cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho hơn 11,2 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, thông qua mạng lưới điểm giao dịch trên toàn quốc, cũng như dịch vụ ngân hàng số.

Nhờ sự hợp tác giữa hai đơn vị, khi nhận bưu kiện giao bởi BEST Express, khách hàng sẽ có thêm lựa chọn thanh toán bằng cách quét Dynamic QR (mã QR động) để chuyển khoản trực tiếp từ ứng dụng ngân hàng. Đây là hình thức thanh toán dựa trên giải pháp thu hộ qua tài khoản định danh (Virtual account) do Techcombank phát triển. Đây được đánh giá là giải pháp thu hộ tốt nhất Châu Á Thái Bình dương, do tổ chức The Asian Banker công bố vào tháng 7 vừa qua.

Đại diện BEST Express Việt Nam và Techcombank ký kết hợp tác thúc đẩy thanh toán không tiền mặt hôm 23/8 tại Hà Nội. Ảnh: Đình Tùng

Giải pháp này cho phép BEST Express tạo mã QR riêng gắn liền (định danh) theo từng đơn hàng thu hộ. Khi khách hàng chuyển khoản qua quét mã QR, không chỉ số tiền mà thông tin cụ thể của đơn hàng này cũng được tự động ghi nhận và giúp bộ phận vận hành của BEST Express dễ dàng nhận diện chính xác từng giao dịch ngay lập tức. Ngoài ra, đơn vị dễ dàng quản lý và đối soát số lượng lớn các giao dịch COD phải thu. Số tiền giao dịch sẽ được chuyển về tài khoản BEST Express Việt Nam tại ngân hàng Techcombank. Hệ thống sẽ tự động đối soát và gạch nợ khoản phải thu ngay lập tức giúp doanh nghiệp hạn chế các sai sót trong quá trình xử lý dữ liệu, đồng thời rút ngắn thời gian thao tác, từ đó hoàn tất thanh toán COD cho shop nhanh hơn và tối ưu chi phí vận hành.

Hướng đến việc nâng cao trải nghiệm người dùng dịch vụ, đại diện BEST Express chia sẻ sẽ tiếp tục hợp tác cùng Techcombank triển khai các hạng mục hợp tác cao hơn. Dự kiến hai đơn vị sẽ hợp tác nhằm hỗ trợ shipper và hệ thống bưu cục giải tỏa được áp lực thu giữ và xử lý tiền mặt, tối ưu thời gian vận hành và nhân lực xử lý đối soát các khoản thu hộ trên toàn hệ thống.

Khách hàng thanh toán bằng mã QR của Techcombank khi nhận hàng từ BEST. Ảnh: BEST

"Việc hợp tác cùng đối tác uy tín giúp dự án giao hàng không tiền mặt BEST Express được triển khai nhanh chóng và hiệu quả", đại diện BEST khẳng định. Dự án không chỉ mang đến cho khách hàng hình thức thanh toán thông minh, an toàn mà còn góp phần thúc đẩy quá trình luân chuyển dòng tiền, nâng cao hiệu suất đối soát phí thu hộ COD cho shop, từ đó góp phần phát triển ngành chuyển phát nhanh trong nước.

Diệp Chi