Doanh nghiệp có hơn 600 bưu cục, 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động với năng lực xử lý 2,2 triệu bưu kiện mỗi ngày sau 4 năm có mặt tại Việt Nam.

Quy mô kinh doanh mở rộng

Ngày 11/10, BEST Inc. Việt Nam kỷ niệm 4 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam. Suốt 4 năm hoạt động, đơn vị đã đầu tư hơn 20 triệu USD vào đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng, kho bãi tại Việt Nam. Đến nay, đơn vị sở hữu 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động trên khắp cả nước. cùng tổng diện tích kho bãi trên toàn quốc đến hơn 100.000 m2, cho năng lực xử lý trên 2,2 triệu bưu kiện mỗi ngày.

Tổng giám đốc BEST Inc. Việt Nam, ông Tony Lou trao quà tri ân đến các nhân viên nhân gắn bó với đơn vị từ ngày đầu thành lập. Ảnh: BEST Express

Để hàng hóa luân chuẩn nhanh chóng, đơn vị liên tục đầu tư vào hệ thống phương tiện vận chuyển. Đội xe tải cỡ lớn của BEST gồm hơn 200 chiếc bao đa dạng loại như xe tải nhỏ, xe tải trên 8 tấn, xe đầu kéo và xe container, trong đó có gần 80 đầu kéo cỡ lớn với thùng chứa CIMC 109 m3. Tổng số vốn đầu tư mảng này là hơn 5 triệu USD. Việc tăng cường đầu tư toàn diện cả về công nghệ, hạ tầng vận tải giúp mang đến cho khách hàng và đối tác trong nước dịch vụ chất lượng, nhanh chóng.

Sau bốn năm, BEST đã mở rộng mạng lưới dịch vụ chuyển phát nhanh đến 63 tỉnh, thành trên toàn quốc. Hệ thống bưu cục đạt hơn 600. Riêng dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express là đối tác của các sàn thương mại điện tử cùng các kênh mua sắm nội địa uy tín và hàng chục nghìn đối tác shop online.

Quy mô thương hiệu tăng trưởng đòi hỏi sự gia tăng về đội ngũ nhân sự nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Tính đến nay toàn hệ thống có hơn 6.000 shipper đang phụ trách giao-nhận hàng tại các bưu cục cùng hàng nghìn nhân viên tại các trung tâm phân loại hàng hoá và các văn phòng để hỗ trợ nghiệp vụ cho toàn hệ thống.

Tổng giám đốc gửi lời cảm ơn đội ngũ nhân viên và mong muốn tập thể tiếp tục đoàn kết nỗ lực để cùng tiến xa hơn trong chặng đường sắp tới. Ảnh: BEST Express

Hệ sinh thái dịch vụ đa dạng

Năm 2019, BEST Inc. Việt Nam bắt đầu phục vụ khách hàng trong nước bằng việc giới thiệu dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express và mô hình nhượng quyền bưu cục. Qua 4 năm phát triển, đơn vị mang đến hệ sinh thái dịch vụ hậu cần logistics toàn diện với dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa BEST Express, dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo.

Dịch vụ đa dạng giúp khách hàng và đối tác dễ dàng kết nối trực tiếp với các thị trường lân cận như Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á gồm Thái Lan, Campuchia, Phillippines, Malaysia, Singapore, Indonesia và dễ dàng giao dịch thương mại điện tử và vận chuyển hàng hoá trong khu vực. Bưu kiện được xử lý và vận chuyển, không thông qua đơn vị chuyển phát trung gian nhờ đó khách hàng có thể giản lược các bước vận hành. Sắp tới, BEST sẽ cập nhật thêm nhiều nghiệp vụ, tính năng mới để hoàn thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Nâng cao trải nghiệm khách hàng nhờ công nghệ

Tại 36 trung tâm phân loại, BEST vận hành hệ thống dây chuyền xử lý hàng hoá tự động, cho khả năng phân loại bưu kiện nhanh chóng và chính xác chỉ trong 0,5 giây cho bưu kiện nhỏ và 2 giây cho các kiện lớn. Các băng chuyền trang bị hệ thống cân, đo, quét mã, chụp ảnh... ghi nhận thông tin gói hàng chính xác và hoàn toàn tự động.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục củng cố công nghệ, tối ưu thời gian phân loại hàng xuống mức thấp nhất, rút ngắn thời gian giao hàng. Ảnh: BEST Express

Ngoài ra, đơn vị cũng phát triển nhiều tính năng hỗ trợ người dùng tại ứng dụng BEST Express và website best-inc.vn. Với sự hỗ trợ của đội ngũ gần 800 nhân viên R&D từ tập đoàn BEST Inc., đơn vị đã thực hiện nhiều dự án quan trong như tích hợp toàn diện thông tin quản lý vận hành, tối ưu app nhân viên giao hàng, ra mắt user app phục vụ cho shop kinh doanh online, kết nối hoạt động thanh toán COD bằng mã QR.... Qua đó, cả người gửi hàng lẫn mua nhận hàng, đều có thể dễ dàng kết nối, cập nhật thông tin kiện hàng rõ ràng, nhanh chóng.

Hoạt động chăm sóc khách hàng được tối ưu toàn diện bằng việc nâng cấp ứng dụng người dùng với loạt tính năng mới giúp khách hàng quản lý đơn hàng hiệu quả; dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến (livechat), cho phép người dùng tương tác trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng và nhận phản hồi chỉ trong 20 giây; tính năng thông báo hành trình đơn hàng qua tin nhắn Zalo giúp người nhận dễ dàng theo dõi và nhận hàng và luôn được hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng.

Ngoài ra, BEST còn bắt tay với các đối tác VNPAY, Techcombank đẩy mạnh giao hàng không tiền mặt trên toàn hệ thống, mang đến cho khách hàng các phương thức thanh toán phí COD linh hoạt. Nhờ đó, khách hàng không những có thêm lựa chọn thanh toán phí thu hộ tiện ích, an toàn mà còn góp phần thúc đẩy quá trình luân chuyển dòng tiền, nâng cao hiệu suất đối soát phí thu hộ COD cho shop, từ đó góp phần phát triển ngành chuyển phát nhanh trong nước.

Cùng cộng đồng phát triển

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, đơn vị tích cực hưởng ứng và triển khai hàng loạt hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Theo đó, BEST kết hợp cùng Quỹ Hy vọng xây dựng 10 cây cầu bê tông kiên cố tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long giúp trẻ em đến trường an toàn, cải thiện cuộc sống dân sinh và góp phần thúc đẩy hoạt động logistics tại khu vực này.

Hành trình "Cơm no đến trường" trên những chuyến xe BEST đã kết nối Hà Giang, Lào Cai đến đất mũi Cà Mau, trao tặng 19 tấn gạo đến gần 2.000 học sinh khó khăn tại các tỉnh. Đơn vị cùng hệ thống bưu cục tổ chức nhiều buổi trao quà cho trẻ em khó khăn trên toàn quốc, giúp các em có thêm động lực cố gắng vươn lên.

Với những hoạt động tích cực, BEST được vinh danh Top 10 sản phẩm - dịch vụ trong nhóm ngành Thương mại điện tử - chuỗi bán lẻ tại chương trình Tin Dùng Việt Nam hồi tháng 10/2022 và giải thường Rồng Vàng vì những đóng góp cho sự phát triển ngành logistics trong nước tháng 5/2023.

Trong năm 2023, BEST Inc. tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường đầu tư công nghệ, hoàn thiện chuỗi cung ứng thông minh nhằm mang đến trải nghiệm dịch vụ chất lượng hơn cho khách hàng.

Tuệ Anh