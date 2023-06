BEST Inc. mở rộng vận chuyển xuyên biên giới tại Đông Nam Á

BEST Inc. bổ sung thêm dịch vụ vận chuyển đa quốc gia, cho thuê kho bãi, kho ngoại quan, hỗ trợ thủ tục hải quan và giao hàng chặng cuối.

Thương mại điện tử xuyên biên giới Đông Nam Á đang cho thấy tốc độ tăng trưởng tích cực. Theo số liệu của Statista, tỷ trọng trung bình của ngành trong khu vực tăng từ 74 tỷ USD năm 2020 lên 120 tỷ USD năm 2021. Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng đạt trung bình 37,7% một năm, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 27,4% một năm. Dự báo doanh thu ngành mua sắm trực tuyến đến năm 2025 đạt 234 tỷ USD.

Về phía người tiêu dùng, thu nhập bình quân đầu người khởi sắc, dân số trẻ với số người dùng internet cao mở ra nhu cầu kết nối với các sàn thương mại điện tử nước ngoài. Qua đó, người dùng có thể tiếp cận nguồn sản phẩm đa dạng hơn. Doanh nghiệp thương mại nước ngoài cũng dễ dàng đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử xuyên biên giới đã kéo theo nhu cầu tăng vọt về dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới tại Đông Nam Á. Để đáp ứng nhu cầu trao đổi thương mại trực tuyến của các đối tác trong khu vực, tập đoàn BEST Inc. đã củng cố hạ tầng, mở rộng tuyến cung cấp dịch vụ vận chuyển xuyên quốc gia toàn diện đến khách hàng và đối tác trong khu vực.

Hệ thống kho bãi của BEST Express. Ảnh: BEST Express

BEST Cross-border là dịch vụ vận chuyển toàn trình xuyên biên giới được mở riêng cho khu vực Đông Nam Á, gồm: vận chuyển đa quốc gia, cho thuê kho bãi, kho ngoại quan lưu hàng chờ xuất khẩu, thực hiện thủ tục hải quan tại cửa khẩu xuất nhập hàng và giao hàng chặng cuối (giao hàng đến tay người nhận cuối cùng).

Khi khách hàng yêu cầu dịch vụ, đội BEST sẽ đến kho để nhận và mang hàng về kho trung chuyển. Sau đó đơn vị tiến hành vận chuyển hàng đến tập kết tại các kho biên giới. Hoàn tất thủ tục khai báo hải quan tại cửa khẩu xuất, các bưu kiện sẽ được vận chuyển theo tuyến quốc tế.

Các thủ tục khác tại nước nhận hàng cũng được thực hiện với quy trình tương tự. Hàng hóa qua cửa hải quan sẽ được vận chuyển theo tuyến giao nhận nội địa và trao tận tay người mua hàng.

Dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới của BEST sẽ giúp các đối tác mở rộng kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử trong khu vực. Ảnh: BEST Express

Không chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển, BEST còn kết nối trực tiếp với mạng lưới nhân sự khai báo hải quan bản địa. Họ sẽ chủ động hỗ trợ trực tiếp quá trình thực hiện thủ tục tại các cửa khẩu, đảm bảo tốc độ lưu thông hàng hóa. Khách hàng có thể sử dụng một phần hoặc trọn gói dịch vụ của BEST tùy nhu cầu.

Dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới của BEST sẽ kết nối trực tiếp Trung Quốc với 7 quốc gia Đông Nam Á gồm Thái Lan, Campuchia, Phillippines, Malaysia, Singapore, Indonesia, Việt Nam và ngược lại. Liên kết này giúp người tiêu dùng ở 7 quốc gia này dễ dàng mua sắm, giao dịch với các shop ở đất nước tỷ dân cũng như tăng cường giao dịch giữa các quốc gia Đông Nam Á. Bưu kiện sẽ được giao trực tiếp bởi BEST, không thông qua đơn vị chuyển phát trung gian nào.

BEST Express hiện cung cấp dịch vụ toàn diện trên cả ba tuyến đường bộ, biển và hàng không. Ngoài cho người dùng, đối tác lựa chọn linh hoạt, đơn vị còn tối ưu chi phí để phù hợp nhu cầu từng đối tác.

"Với kinh nghiệm nghiệm hơn 15 năm hoạt động trong ngành logistics, BEST Inc. cung cấp dịch vụ cho hơn 100.000 đối tác toàn cầu, hỗ trợ vận chuyển nhiều loại hàng hóa như: thời trang, thiết bị điện tử, nguyên vật liệu, gia dụng... Nhờ đó, chúng tôi nắm rõ cách thức bảo quản, vận chuyển phù hợp cho từng nhóm hàng, đảm bảo sản phẩm phẩm nguyên vẹn trong quá trình vận chuyển", đại diện BEST Express chia sẻ.

Hệ thống phân loại băng chuyền tự động hiện đại của BEST Express. Ảnh: BEST Express

Tập đoàn BEST Inc. hiện sở hữu hệ thống 64 trung tâm phân loại trên toàn khu vực. Khả năng xử lý nhanh chóng nhờ giải pháp tích hợp toàn trình. Việc mở rộng mạng lưới dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới tại Đông Nam Á phù hợp với xu hướng thương mại ngày càng tăng giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực. Bước tiến này đồng thời mang đến cơ hội mở rộng kinh doanh quốc tế dễ dàng hơn cho các đối tác.

Động thái này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong kế hoạch xây dựng mạng lưới hậu cần hiệu quả, phạm vi phủ rộng khắp Đông Nam Á. Đến nay, BEST đã chuyển phát hàng chục triệu bưu kiện trên toàn khu vực này.

Cẩn Y