BEST Inc. hợp tác China Mobile International phát triển logistics công nghệ cao

BangkokBEST Global và hãng viễn thông China Mobile International (CMI) ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở ra cơ hội mới trong lĩnh vực hậu cần thông minh.

Ngày 4/10, BEST Global - doanh nghiệp thành viên thuộc tập đoàn BEST Inc., đã ký thỏa thuận song phương với China Mobile International (CMI), trở thành đối tác chiến lược nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, thúc đẩy hợp tác về an ninh mạng. Đồng thời, đôi bên cũng hợp nhất hệ thống thông tin liên lạc trong các dự án phát triển chuyển đổi kỹ thuật số, nguồn lực, công nghệ... trong tương lai.

Theo đó, BEST Inc, dựa trên nguồn lực của CMI trong các lĩnh vực kết nối mạng, khả năng phân phối toàn cầu, nội địa hóa, điện toán đám mây, các dữ liệu lớn (Big data) và dịch vụ blockchain, để phát triển các dịch vụ hậu cần quốc tế, vận chuyển xuyên biên giới, dữ liệu điện toán... đáp ứng nhu cầu thông tin, công nghệ hậu cần của khách hàng từ Trung Quốc, khối ASEAN và toàn cầu.

Đại diện hai doanh nghiệp ký thỏa thuận hợp tác tại Bangkok, Thái Lan, ngày 4/10. Ảnh: BEST Global

Tại buổi lễ ký kết, bà Belind Liu - Giám đốc Kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương của China Mobile International cho biết thỏa thuận này là cột mốc mở rộng hợp tác giữa hai đơn vị.

"Thỏa thuận này đánnh dấu hợp tác kinh doanh giữa hai bên trong lĩnh vực hậu cần thông minh và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh tiềm năng trong tương lai. Chúng tôi tận dụng các dịch vụ, giải pháp thông tin của mình, kết hợp cùng chuỗi cung ứng thông minh của tập đoàn BEST Inc. để trao quyền, nâng cấp các ngành nghề khác nhau, cung cấp giải pháp chất lượng, hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp, đối tác mở rộng kinh doanh tại Trung Quốc, ASEAN và các thị trường khác trên toàn cầu", bà nói.

Ông Eric Liang, Phó Tổng giám đốc BEST Global trong buổi ký kết. Ảnh: BEST Global

Về phía BEST Inc, Phó Tổng giám đốc BEST Global cho biết với sự cộng tác của CMI, đơn vị sắp tới sẽ tập trung trở thành nhà cung cấp dịch vụ hậu cần quốc tế. Doanh nghiệp hy vọng ký kết này sẽ giúp đôi bên chia sẻ mạng lưới tài nguyên mạng, nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường, bao gồm cả việc xây dựng thêm mối quan hệ kinh doanh và cơ hội hợp tác song phương.

Vị lãnh đạo cho biết thêm trong tương lai, BEST Global sẽ tiếp tục tập trung vào quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu và kết nối mạng lưới giữa Trung Quốc, Bắc Mỹ và Đông Nam Á. Đồng thời, đơn vị cũng hỗ trợ đổi mới công nghệ hậu cần, cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng thông minh chất lượng cao cho khách hàng, đối tác trên toàn cầu.

Đội ngũ nhân sự BEST Global và CMI trong buổi ký kết. Ảnh: BEST Global

Tận dụng nguồn lực và quy mô thị trường, China Mobile tiếp tục đầu tư vào tài nguyên mạng toàn cầu và mạng lực lượng điện toán, bao gồm hệ thống cáp, PoP, trung tâm dữ liệu. Đồng thời, hãng viễn thông cũng làm việc với các đối tác toàn cầu để tạo ra cơ sở hạ tầng kỹ thuật số thông minh.

Với mạng lưới phát triển tại 36 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, CMI iSolutions cung cấp 5 dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp toàn cầu, bao gồm tích hợp mạng đám mây, kết nối, trung tâm dữ liệu, ICT và IoT. Đến nay, dịch vụ của CMI đã bao gồm hơn 50 giải pháp cho các ngành như hậu cần, tài chính, sản xuất, bán lẻ, các giải pháp tích hợp mạng đám mây, lĩnh vực MNC, IoT... Đơn vị cam kết giúp các doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh toàn cầu hiệu quả hơn.

Thành lập năm 2007, BEST Inc. hiện là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng và dịch vụ hậu cần thông minh hàng đầu ở Trung Quốc và Đông Nam Á. Đơn vị tích hợp giao hàng, quản lý chuỗi cung ứng với các dịch vụ hậu cần toàn cầu, mang đến dịch vụ giao hàng toàn trình B2B2C. Doanh nghiệp cho biết luôn lấy công nghệ làm nền tảng phát triển; sử dụng công nghệ thông tin, trí tuệ và mạng dữ liệu lớn để xây dựng các dịch vụ chuỗi cung ứng, hậu cần trực tuyến và ngoại tuyến.

Trong đó, BEST Inc. nhấn mạnh vào tự động hóa, công nghệ, trí tuệ và phát triển xanh để cải thiện dịch vụ, hiệu quả hoạt động, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, cung cấp chuỗi cung ứng và dịch vụ hậu cần chất lượng cho khách hàng. Gần đây, doanh nghiệp đã thiết lập mạng lưới và dịch vụ hậu cần trên toàn quốc tại 7 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia...

Nguyệt Di