BEST hợp tác MoMo nâng cao an toàn bằng COD không tiền mặt

Sau thời gian dài phối hợp và kiểm tra tính đồng bộ giữa các nền tảng hệ thống, đội ngũ R&D của BEST và MoMo đã hoàn tất việc kết nối dịch vụ, sẵn sàng đưa vào triển khai. Theo đó, bên cạnh các hình thức thanh toán đang áp dụng, khách hàng khi nhận đơn hàng thu hộ (COD) từ BEST Express sẽ có thêm lựa chọn thanh toán không tiền mặt bằng cách quét mã QR MoMo ngay trên ứng dụng của nhân viên giao hàng.

Thanh toán nhanh, đối soát tự động

Cụ thể, mỗi đơn hàng COD (thu hộ) sẽ được tạo một mã QR riêng chứa thông tin về mã đơn hàng và số tiền cần thanh toán. Khách hàng chỉ cần mở ứng dụng MoMo và quét mã QR này để hoàn tất giao dịch.

Mỗi đơn hàng COD giao bởi BEST Express được tạo mã QR MoMo riêng trên ứng dụng của shipper. Ảnh: BEST Express

Với khả năng đồng bộ trực tiếp giữa hệ thống ERP của BEST Express và ứng dụng MoMo, toàn bộ quy trình giao dịch sẽ được ghi nhận tự động theo thời gian thực. Điều này giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm thiểu sai sót dữ liệu, tiết kiệm chi phí nhân sự, đồng thời đảm bảo tính chính xác trong khâu đối soát tài chính.

Hình thức thanh toán COD không tiền mặt bằng mã QR MoMo giúp khách hàng có thêm lựa chọn thanh toán an toàn. Ảnh: BEST Express

Khoản COD thu được sẽ được chuyển trực tiếp về hệ thống tài chính của BEST Express, toàn bộ quá trình được hệ thống ghi nhận tự động và cập nhật theo thời gian thực. Hệ thống đối soát tự động của BEST Express sẽ ghi nhận và kiểm soát dữ liệu thanh toán. Nhờ đó, hạn chế tối đa mọi rủi ro từ việc thu giữ và lưu trữ tiền lượng tiền mặt lớn mỗi ngày, đặc biệt vào dịp cuối tuần hay ngày lễ dài - vốn là một trong những thách thức của ngành logistics Việt Nam.

Chia sẻ về chiến lược hợp tác này, ông Gavin Lu, Tổng giám đốc BEST Inc. Việt Nam nhấn mạnh, an toàn trong quản lý tiền thu hộ (COD) là ưu tiên hàng đầu của BEST bởi điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền và lợi nhuận, mà còn ảnh hưởng đến mức độ tin tưởng của đối tác dành cho BEST. Nhằm giải quyết bài toán này, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo quy trình COD minh bạch, an toàn.

"Việc hợp tác với các nền tảng thanh toán điện tử uy tín như Momo giúp chúng tôi dễ dàng triển khai phương thức thanh toán COD không tiền mặt nhanh chóng, hiệu quả đồng thời giảm thiểu rủi ro từ việc lưu thông tiền mặt và nâng cao hiệu suất vận hành", ông Gavin Lu nói.

Khách hàng đang quét mã QR MoMo để thanh toán phí COD. Ảnh: BEST Express

Bước tiến trong số hóa ngành giao nhận

Giải pháp thanh toán COD bằng mã QR MoMo sẽ được triển khai đồng loạt và rộng rãi đến khách hàng đang sử dụng dịch vụ của đơn vị trên toàn quốc. Đây là bước đi nằm trong chiến lược dài hạn của doanh nghiệp nhằm đón đầu xu hướng "không tiền mặt", hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm thanh toán và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động thu hộ.

Theo đại diện BEST Express, sự đồng hành này không chỉ mang lại lợi ích cho người dùng, mà còn góp phần thúc đẩy hoạt động thanh toán số trong cộng đồng, hỗ trợ các shop online và đối tác thương mại điện tử nâng cao hiệu quả vận hành, tiết kiệm chi phí và nguồn lực trong bối cảnh kinh doanh số đang phát triển mạnh mẽ.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, chuyển phát nhanh BEST Express đã mở rộng mạng lưới khắp các tỉnh, thành toàn quốc với 39 trung tâm phân loại tự động, hơn 950 bưu cục và 7.800 nhân viên giao nhận, đat năng lực xử lý 1,8 triệu bưu kiện mỗi ngày.

Đơn vị hiện là đối tác chuyển phát nhanh của các sàn thương mại điện tử uy tín, các kênh mua sắm nội địa cùng hàng chục ngàn shop online trên cả nước.

Thế Đan